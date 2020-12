Heinz Balke, Krankenhausseelsorger im St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort, Erika Török, Verbundleitung Pfarrei St. Martinus, Herbert Werth, Dechant und Pfarrer in St. Josef und Stefanie Schwarz, Pastoralreferentin in St. Martinus am Krippenweg im Franziskushaus in Moers.