In einem Moerser Stadtteil wurde am Sonntag eine neue Pfarrerin gewählt.

Kirche Kirche in Moers: Das ist die neue Pfarrerin im Stadtteil

Moers. In einem Moerser Stadtteil gibt es eine neue evangelische Pfarrerin. Das Votum im Gottesdienst war eindeutig. Was sie an der Gemeinde schätzt.

Aletta Dahlhaus wird neue Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Moers-Asberg. Das entschieden die Mitglieder des Presbyteriums im Wahlgottesdienst am 20. März einstimmig, wie der Kirchenkreis Moers berichtet.

Noch während des Gottesdienstes konnte die Gemeinde der frisch gewählten Theologin die Nachricht per Video-Live-Schaltung mitteilen. „Ich nehme die Wahl gerne an“, erklärte Aletta Dahlhaus mit sichtlicher Freude. Wolfram Syben, Superintendent des Kirchenkreises Moers, der den Gottesdienst geleitet hatte, gratulierte Gemeinde und Pfarrerin und wünschte beiden Gottes Segen auf ihrem gemeinsamen Weg.

Die gebürtige Borkenerin studierte Theologie in Bochum und Wuppertal. Ihr Vikariat führte sie nach Rhede, als Pfarrerin zur Anstellung ging sie nach Gladbeck. Anschließend unterrichtete sie im Berufskolleg Ennepetal Religion. Im Jahr 2009 übernahm sie die Pfarrstelle in Verl. Seit dem Jahr 2016 ist sie Pfarrerin in der Ev. Kirchengemeinde Stockum.

In Asberg folgt sie auf Pfarrer Jens Storm, der im Oktober vergangenen Jahres nach Essen gewechselt ist.„Ich bin glücklich über diese Wahl und das gute Ergebnis“, freut sich die 50-jährige Theologin. „Bei meinen ersten Besuchen hier bin ich so freundlich aufgenommen worden und habe mit so vielen Menschen nette Kontakte gehabt, dass ich mich gern beworben habe.“

