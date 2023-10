Kinderuni an der Hochschule Rhein-Waal: Das wird angeboten

Kamp-Lintfort. Experten erklären Kindern die Welt der Wissenschaft: In Kleve und Kamp-Lintfort startet wieder die Kinder-Uni. Alle Infos zu Themen und Terminen.

Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Mensch-Computer-Interaktion sind Begriffe, die Erwachsene heutzutage fast schon selbstverständlich in ihrem Wortschatz benutzen, ohne darüber nachzudenken. Aber wie erklärt man Kindern, was damit gemeint ist? Das möchte eine Veranstaltungsreihe an der Hochschule Rhein-Waal versuchen. Im Wintersemester 2023/24 geht die Kinder-Uni für Acht- bis Zwölfjährige wieder an den Start. Die Kinder schauen dabei nicht nur zu, sondern werden aktiv an den Bühnenexperimenten beteiligt. Mit viel Spaß entdecken sie so erstaunliche naturwissenschaftliche Phänomene. Unterstützt wird das Format von den Fördervereinen der Hochschule Campus Cleve e.V. und Campus Camp-Lintfort e.V.

Die Kinder-Uni findet mittwochs ab 17.15 Uhr abwechselnd an den Hochschulstandorten in Kleve und Kamp-Lintfort statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Veranstaltungen in der Übersicht: Mi., 11. Oktober, 17.15-18 Uhr, Campus Kleve, Audimax (01 00 010): „Nachhaltig Baff“ – Wissenschaftsshow. Was ist eigentlich mit nachhaltiger Entwicklung gemeint, und wie kann man sie erreichen? In seinem neuen Programm „Nachhaltig Baff!“ macht der Wissenschaftsentertainer Felix Homann die Grundideen nachhaltiger Entwicklung für Kinder verständlich.

Mi., 8. November, 17.15-18 Uhr, Campus Kamp-Lintfort, Hörsaal 1 (01 00 215): „Wasser zu Zeiten des Klimawandels“. Der Klimawandel hat erhebliche Auswirkungen auf Wasserbestände und Abwassersysteme. Wie können Kinder und ihre Familien dazu beitragen, dass Wasser sauber bleibt und genug ist? In der Vorlesung verdeutlicht Gesa Amstutz, Diplom-Geologin bei der Lineg, anhand verschiedener Experimente den Wasserkreislauf, die Abwasserreinigung und die Verbindung zum Klimawandel.

Auch Gesa Amstutz von der Lineg ist auf dem Campus Kamp-Lintfort dabei. Sie erklärt, welche Auswirkungen der Klimawandel auf Wasser hat. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Mi., 24. Januar 24, 17.15-18 Uhr, Campus Kleve, Audimax (01 00 010): „Schwerkraft, das Universum und andere Geheimnisse: Physik erleben und erforschen“. Was hat ein Apfel mit der Entstehung der Erde zu tun? Warum ist es so schwer, in den Weltraum zu gelangen, und wie schaffen wir es trotzdem? Diese und andere Fragen will Dr. Alexander Struck, Professor der Theoretischen Physik an der Hochschule-Rhein-Waal, untersuchen.

Mi., 21. Februar 24, 17.15-18 Uhr, Campus Kamp-Lintfort, Audimax (01 00 115): „Mensch-Computer-Interaktion – Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen“ mit Dr. Christian Ressel. Ein selbstbestimmtes Leben führen – das steht im Mittelpunkt des Forschungsschwerpunktes „Assistenz und Teilhabe“ der Hochschule. Assistive Systeme können die Teilhabe von Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben und in der Arbeitswelt unterstützen.

Das Vorlesungsverzeichnis der Kinder-Uni ist unter www.hochschule-rhein-waal.de einzusehen.

