Moers. Der Moerser Kinderarzt Hans-Hermann Pieper war in einer Klinik in Benin in Afrika. Er hat Leid gesehen, aber auch Momente der Hoffnung erlebt.

Ein Leben in Not und Elend, mit Hunger, Krankheit und Armut – für viele Menschen im afrikanischen Benin ist das der Alltag. „Fast jeder dort hat Malaria. Vor allem die Kinder leiden deshalb unter Blutarmut und ständiger Atemnot. Bedroht sind viele aber auch durch Durchfallerkrankungen wegen unsauberen Wassers, und sie leiden oft unter erheblicher Unterernährung“, berichtet Hans-Herrmann Pieper, Kinderarzt in Repelen.

Die Familien haben viele Kinder, aber die Sterblichkeit ist hoch

Zum sechsten Mal waren Pieper und seine Frau Annemarie mit weiteren Fachärzten und Pflegepersonal unlängst eine Woche in Benin. Dort unterhält die Stiftung Aktion Pro Humanität (APH) seit 25 Jahren eine Klinik. Im Herbst letzten Jahres eröffnete man eine Kinderstation. Und schon jetzt werden dort 400 bis 600 kleine Patienten, zumeist unter zehn Jahren, behandelt. Daher soll die Station nun auf die doppelte Größe erweitert werden.

„Jede Familie hat etwa sechs bis zehn Kinder. Aber die Sterblichkeit ist hoch“, berichtet der Arzt. Denn mangels Geld könne man kranke Kinder nicht einfach in die Klinik bringen. „So kommt es, dass man lieber

Momente der Sorge, aber auch Momente der Hoffnung auf der Kinderstation im afrikanischen Benin. Foto: Johannes Vogt / APH

ein Kind krank sein lässt oder den Dorfheiler hole, weil die übrigen Familienmitglieder ja leben müssen“, schildert der Mediziner die Notlage der Betroffenen. Hier greife APH mit ihrer Klinik ein: „Es gibt beispielsweise einen Fonds für solche Fälle.“ Viele Kinder kämen in einem jämmerlichen Zustand ins Krankenhaus. „Sie sind unterernährt und leiden unter Atemnot.“ Und manchmal sei es fast unerträglich zu wissen, dass ein Kind sterben werde. „Aber es gehen auch jeden Tag Kinder beispielsweise nach einer Bluttransfusion wieder gesund nach Hause.“ Die Gefühle, die die Helfer bei ihrer Arbeit überfielen, seien oft ein wildes Durcheinander.

Er selbst, so Pieper, reise vor allem nach Benin, um zu sehen, wo welche Hilfe auf der Kinderstation nötig sei. Das reiche von Beatmungsgeräten über Inkubationskästen für Frühchen bis hin zur Gewinnung von Fachpersonal. Ganz praktische Hilfe leiste beispielsweise Dr. Johannes Kohler, viele Jahre Chefarzt am St. Josef Hospital in Xanten, der vor allem alte, schlecht verheilte Brüche operieren müsse. „Die Menschen dort sind Selbstzahler, haben aber kein Geld. Wir nehmen alles mögliche von zuhause mit wie beispielsweise Metallplatten und Schrauben für solche Eingriffe.“

Eine dankbare Aufgabe habe unter anderem die Kinderkrippe des APH. „Kinder ab einem Jahr können oft von der Mutter nicht ernährt werden, weil sie krank ist, keine Milch hat oder weil sie schlicht gestorben ist. Solche Kinder sind völlig unterernährt und oft auch krank. In der Krippe werden sie von einem Angehörigen gepflegt. Wenn der Ernährungszustand wieder gut ist, können die Kinder wieder in ihre Familien.“ Langsamer gehe es mit dem Projekt Waisenhaus voran. „Aids hat viele Mütter umgebracht. Aber inzwischen ist die Betreuung durch die Großfamilie für die Kinder etwas besser geworden.“

Spenden für die Kinderstation

Die Stiftung Aktion Pro Humanität hat ihren Sitz in Kevelaer. Dort lebt auch Gründerin und Vorstandsvorsitzende Dr. Elke Kleuren-Schryvers. Finanzielle Hilfe erhält das private, ehrenamtliche Projekt unter anderem durch die katholische Gemeinde in Kevelaer, aber auch durch die dortigen Rotarier.

Weitere Spenden – auch für die Erweiterung der Kinderstation – werden stets benötigt. Neben regelmäßigen Zuwendungen sind natürlich auch Einmalspenden willkommen: DE 39 3206 1384 4330 1300 11 Volksbank an der Niers. Infos zur Stiftung auch unter 02832/4656 oder unter aktion-pro-humanitaet@web.de.