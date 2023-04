Kultur in Moers Kulturrucksack 2023 in Moers: Diese Projekte stecken drin

Moers. Von Hip Hop bis Selfie-Kurs: Der Kulturrucksack der Stadt bietet viel für Kinder und Jugendliche. Mitmachen geht auch noch in den Osterferien.

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit 2012 das Programm „Kulturrucksack“ für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren. Moers nimmt seit Beginn daran teil und finanziert in diesem Jahr aus 27.000 Euro Landesmitteln 14 Projekte – mitmachen ist angesagt.

Das geht zum Beispiel ganz kurzfristig noch beim Improvisationstheater des Bunten Tisches, Asberger Straße 195. Dabei geht es um die eigene Körpersprache, die des Gegenübers und um Sprachfördertechniken. Das Projekt läuft noch bis zum 15. April, wer einsteigen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 02841 /8853873 anmelden.

Für musikalisch Interessierte dürfte das Projekt den „Repelen Kids“ (ReKi) und dem Moers Festival interessant sein. Zusammen mit Jan Krause von den diesjährigen Stadtmusikern von „Recursion“ geht es in der Offenen Einrichtung für Kinder an der Talstraße 45 um den Instrumentenbau. Und das ist noch längst nicht alles: Beim Moers Festival Ende Mai werden die Instrumente ausgestellt. Termine: 20., 27. April und 11. Mai, Anmeldung per E-Mail: Esra.Guenesen@moers.de.

Noch ein Projekt steht kurz bevor: Im Jugendzentrum „Zoff“ an der Wilhelm-Schroeder Straße 13 geht es ab dem 20. April rund ein halbes Jahr immer donnerstags ums Tanzen. Cristina Rey Delgado hat das Projekt „Empower your soul“ genannt, etwa: stärke deine Seele. Getanzt wird Hip Hop, Streetdance – oder das, was die bestimmt sachkundigen Teilnehmenden vorschlagen. Anmeldung per E-Mail: janssen.zoff@awo-kv-wesel.de.

Selfies, also Selbstporträts mit dem Mobiltelefon, stehen im Mittelpunkt eines Projekts von Lara Burr-Evans und Inga Jockel. „Ausgehend von einer Fotografie kann jeder Teilnehmende entscheiden, wie diese weiter be- und überarbeitet werden kann. Dabei stehen Techniken wie Zeichnen, Malen, collagenartige Gestaltung zur Auswahl“, verraten die beiden Moerserinnen. Termin: 29. April, von 10 bis 15 Uhr, Kastellstudios, Kleine Allee 2. Anmeldung: mail@laraburrevans.com oder info@ingajockel.com.

Den Kulturrucksack 2023 stellten am Donnerstag vor: Kulturdezernent Wolfgang Thoenes, Sarah Hoffmann (Offene Einrichtung für Kinder Römerstraße), Katja Roters, Santiago Gomez (beide Kulturbüro) und Volker Kuinke (Bücherei Repelen). Die Projekte laufen fast das ganze Jahr über, die Übersicht gibt es auf: https://www.moers.de/kultur-bildung/kulturbuero/kulturelle-bildung/kulturrucksack-nrw

