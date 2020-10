Kamp-Lintfort. Einen Ferientag verbringen Kinder als Tierpfleger auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Ponys, Erdmännchen, Esel & Co. stehen hoch im Kurs.

Herbstferien sind grau und trist? Mitnichten. Der beste Beweis ist das Herbstferienprogramm der Landesgartenschau (Laga). Wer im Laga-Tierpark Kalisto schon immer mal die flauschigen Tiere nah erleben und sich wie ein echter Tierpfleger um sie kümmern wollte, hat in den Ferien die Möglichkeit dazu. „Ein Tag als Tierpfleger“ heißt das exklusiv für Kinder entwickelte Programm, das am Montag startete und bis Samstag, 24. Oktober, täglich von 10 bis 15 Uhr, dauert.

Schon am ersten Tag war viel los. Unweit des Tierparks gab es vormittags für die Kinder in der Tierpflegerküche Mittagessen. Frisch gekochte Spaghetti standen als Stärkung nach vielen spannenden Erlebnissen am Vormittag auf dem Speiseplan.

Die Betreiber des Kalisto-Tierparks, Stephanie und Reiner Winkendick, betreuen die Kinder mit zwei Absolvierenden eines freiwilligen ökologischen Jahres. Pro Tagesgruppe machen jeweils zehn Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren mit. „Und wir hatten heute bereits jede Menge Spaß“, sagte Stephanie Winkendick. „Die Kinder haben Obst und Gemüse geschnippelt, für Esel, Alpaka und Co. sortiert und sie im Stall gefüttert.“ Weil die Kinder größtenteils draußen sind, ist für Abstand gesorgt: „Drinnen ist natürlich der Mundschutz Pflicht, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.“

Die achtjährige Maya hat beim Füttern der Tiere neue Freundschaften geschlossen. Und eine lustige Geschichte hat sie erlebt: „Ein Esel wollte meine Jacke anknabbern. Aber er war dann lieb und hat es sich doch anders überlegt“, sagte die kleine Neukirchen-Vluynerin lächelnd. Mit ihren neuen Freundinnen hat sie Hühner angelockt und Ponys gestreichelt.

Die Kempenerin Sarah ist darin schon geübt. Sieben Mal war sie auf der Laga, hat am Sommerferienprogramm teilgenommen und kennt den Forschergarten: „Dort lernt man viel über Pflanzen, kann experimentieren und es gibt einen Barfußpfad“, erklärte die Elfjährige. Als die Betreuer Emily und Marcel fragen, was die kleinen Nachwuchstierpfleger nach dem gemeinsamen Mittagessen machen wollen, ist klar: Die Ponys Jünter, Jupp und Fee zu striegeln, steht hoch im Kurs, dicht gefolgt vom Beobachten des Erdmännchens Kalli.

Neben dem Tag als Tierpfleger, bei dem die Teilnahme 29 Euro kostet, gibt es weitere Angebote, wie den Nisthilfen-Bau (16. und 17. Oktober), den Kurs „Leckeres und Nützliches aus der Natur“ (22. und 23. Oktober) sowie die Minikurse von Dienstag bis Freitag, 11 bis 16 Uhr, zum Thema Klima- und Umweltschutz.

Weitere Informationen gibt es unter www.kamp-lintfort2020.de/veranstaltungen/herbstferienangebote-und-workshops. Anmeldungen für das Herbstferienprogramm müssen eine Woche vorher über das Anmeldeformular auf der Internetseite der Landesgartenschau erfolgen.

>>> Laga-Merchandise billiger<<<

„Nach einer erfolgreichen Gartenschau mit großen Herausforderungen möchten wir uns bei allen Besucherinnen und Besuchern mit einem tollen Abschluss-Angebot bedanken und von der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 verabschieden“, erklärt Heinrich Sperling, Gartenschaugeschäftsführer.

Das Maskottchen Kalli als Stofftier erhalten Interessierte nun anstatt für 9,99 Euro jetzt für 5 Euro pro Stück. Die Tasse mit dem Logo der Gartenschau gibt es für nur 3 Euro statt 6 Euro und die Gartenschau-Kugelschreiber sogar nur für 1 Euro pro Stück.

Das Angebot gilt seit gestern, 12. Oktober, solange der Vorrat reicht.