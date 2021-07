Kinder aus Neukirchen-Vluyn lernen den Umgang mit Kräutern

Die Tuwas Mitarbeiterin Reinhild Freese (l.) hilft Sophia in Neukirchen-Vluyn beim Einsetzten verschiedener Kräuter in einen kleinen Weidekorb.

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn gibt es das Projekt „Vier Jahreszeiten“. Teilnehmer waren am Dienstag an der Hochstraße. Dort gab’s eine Aktion zum Jubiläum.

Der Duft der vielen frischen Kräuter steht über dem Verkaufsstand. Andächtig sind die Kinder bei der Sache: Ein Rosmarin-Pflänzchen nehmen, mit dem Fingerchen ein Loch in die Erde bohren, das Kräutchen einsetzen. Auf dem Gelände an der Hochstraße gegenüber dem Projektzimmer haben die Mitarbeiter der beiden lokalen Tuwas-Projekte ihre Stände und Kisten mit frischem Gemüse, Eiern und vielem anderen aufgebaut. Wie jeden Dienstag. Heute dürfen die Ferien-Kinder außerdem Kräuter-Körbchen bepflanzen. Als eine Aktion im Rahmen des Stadtjubiläums „40 Jahre – 40 Impulse“.

Stamm- und Neukunden sehen sich nach Gemüse um, das heute morgen frisch geerntet wurde. Das Projekt „Vier Jahreszeiten“, das Migranten den Start ins Berufsleben ermöglichen will, zeigt Früchte. Michael Saris betreut die Männer auf dem großen Gartengelände in Rayen, wo heute auch das frische Gemüse geerntet wurde. Reinhild Freese, die gerade den Kindern beim Pflanzen von Kräutern hilft, betreut die Frauengruppe.

Das Jobcenter unterstützt das Projekt

Maria Stangl ist bekennende Stammkundin: „Die Ware hier ist so natürlich. Die Radieschen beispielsweise sind wie früher bei der Mutter“, schwärmt sie. „Und der Salat ist echt knackig.“ Das gefalle ihr, die Ware komme aus der Umgebung, und das Ganze habe durch Tuwas zudem einen sozialen Aspekt. „Da hat man doch ein gutes Gefühl beim Kauf“, sagt die Neukirchen-Vluynerin. Kundin Maria Engelke ergänzt: „Die frischen Eier sind so wunderbar natürlich und verschieden groß.“

Kinder lernen Kräuter kennen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Zum sozialen Aspekt: „In unserer Frauengruppe wird genäht, gebrauchte Kleidung repariert, Küchenutensilien werden sortiert und ähnliches“, berichtet Freese. Die Männer werden im Garten in Rayen in Gartenbau und -pflege angelernt. Auch 70 Hühner halte man dort, erklärt Saris. Insgesamt seien es 23 Teilnehmer in beiden Gruppen.

Das Jobcenter unterstütze das Projekt und vermittele die Flüchtlinge, sagt Freese weiter. Beispielsweise werde zurzeit ein Flüchtling, der zuhause im Elektrobereich ausgebildet worden sei, zum Kraftfahrer umgeschult.

Unternehmen wie Kerrygold oder Copeo hätten bereits mehrere Männer eingestellt. „Die Industrie ist sehr an den Leuten interessiert“, weiß Reinhild Freese. Größtes Problem der Migranten sei allerdings die fremde Sprache.

Da ziehen gerade drei Kinder hochzufrieden ab mit ihrer Omi Monika Wasiak und mit ihren Kräuterkörbchen: die Schwestern Julia (8), Marie (7) und Finja (5). Stolz auf ihre Werke, die sie der Mutter zuhause mitbringen wollen. Die drei streben Richtung Auto. Ob sie denn immer so brav sind? Jaa, meint Marie schüchtern. Omi nickt lächelnd.

