Kiewer Orgeltrio erfüllt Moerser Kirche mit kräftigem Sound

Moers. Am Samstag gab es zweierlei zu feiern: den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven und den der Orgel in der ev. Kirche in Moers-Kapellen.

Es gab gleich zwei Geburtstage, die mit einem Konzert im Rahmen der Kapellener Abendmusik am Samstag gefeiert wurden: den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven und den der Orgel in der evangelischen Kirche in Moers-Kapellen. Der berühmte Komponist ist 1770 geboren. In diesem Jahr erklang auch die Orgel zum ersten Mal. „Sie wurde in der Zwischenzeit natürlich mehrmals überarbeitet. Der jüngste Check-up ergab, dass alles in Ordnung ist. Gestimmt ist sie auch“, betonte Pfarrer Helge Hoffmann.

Beste Voraussetzungen also für das Kiewer Orgeltrio. Das Ensemble, bestehend aus dem Violinisten und ehemaligen Konzertmeister des Nationalorchester der Ukraine, Oleksandr Babintschuk, der Violinistin Oksana Popsuy, ehemalige Konzertmeisterin der nationalen ukrainischen Kinderoper und dem Organisten, Komponisten und Dirigenten Ortwin Benninghoff, widmete sich am Samstag der Musik von Beethoven.

40 Besucher kamen in den Genuss von Beethoven

„Im Februar habe ich den Menschen noch versprochen, dass sie im Beethoven-Jahr alles hören werden, was Beethoven zu Papier gebracht hat. Kaum etwas ist aber gespielt worden“, sagte Benninghoff. Die rund 40 Besucher der Kapellener Abendmusik kamen nun aber doch noch in den Genuss, einige seiner Werke zu hören. Auf dem Programm standen sechs Stücke, die Beethoven entweder selbst komponiert hat oder in denen Melodien von ihm vorkommen.

Los ging es mit Beethovens Suite nach Flötenuhrenstücken in einer Bearbeitung von Ortwin Benninghoff. Das Stück begann schwungvoll und war geprägt von vielen Läufen, die im Wechsel mal von der Orgel, mal von den Violinen gespielt wurden. Im zweiten Satz übernahm die Orgel eher den Part der Begleitung mit langen Akkorden. Im Kontrast dazu spielten Babintschuk und Popsuy fast tänzelnde Melodien. Ganz anders war das zwei Stück „Musik mit Beethoven“, komponiert von Benninghoff. Es klang insgesamt etwas schwermütiger und war von langen und tiefen Tönen gekennzeichnet. Es wirkte aber auch unvorhersehbar, denn plötzlich strichen die Violinisten nicht über die Saiten, sie zupften sie.

Weiter ging es dann mit einer Beethoven-Suite von Arsini Frolow und mit Elena Kalinas „Wandlungen von Beethoven“. Das Kiewer Orgeltrio spielte auf der Empore, dort befindet sich auch die Orgel. Das Publikum saß im unteren Kirchenschiff. Das hatte aber auch einen Vorteil: So konzentrierte man sich deutlich stärker auf den Klang und wurde visuell überhaupt nicht abgelenkt. Die Akustik war gut. Die drei Musiker erfüllten die gesamte Kirche mit einem kräftigen Sound.