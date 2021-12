Kiespläne im Kreis Wesel: RVR entscheidet über Offenlage

Wie geht es in der Kiesdebatte am Niederrhein weiter? Dazu gibt es am Freitag eine Entscheidung in Essen. (Symbolbild)

Essen/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Wird der Regionalplanentwurf mit Ausweitung weiterer Kiesflächen im Kreis Wesel offengelegt? Die betroffenen Kommunen blicken heute nach Essen.

An diesem Freitag wird eine richtungsweisende Entscheidung in der Kiesdebatte am Niederrhein erwartet. Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR) stimmt ab dem Vormittag über die Offenlage des Regionalplanentwurfs ab, der eine erhebliche Ausweitung der Kiesabbauflächen unter anderem in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort vorsieht. Dagegen hat sich in den vergangenen Monaten in den betroffenen Kommunen Widerstand formiert. Vor dem Messehaus in Essen ist am Freitag eine Protestaktion angekündigt.

Sollte es zu einer Offenlegung kommen, wird die Zeit der Kiesgegner, um gegen eine Ausweitung der Kiesflächen vorzugehen, knapp. Ab Beginn der Offenlage haben Bürgerinitiativen, Städte, Bürgerinnen und Bürger nur noch drei Monate Zeit, um ihre Einwände einzureichen. Für Neukirchen-Vluyn weist der Entwurf 180 Hektar zusätzlich aus, auf denen Kies gewonnen werden soll. In Kamp-Lintfort soll auf 225 Hektar gebaggert werden können. Rund um Alpen stehen 221 Hektar in Rede.

Nach der wichtigen Verbandsversammlung am Freitag in Essen werden sich die Vertreter der SPD in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn äußern. Eine Pressekonferenz ist für 14 Uhr geplant. (pho)

