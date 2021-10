Kiesabbau im Kreis Wesel: CDU im Ruhrparlament ist sauer

Neukirchen-Vluyn/Essen. Die CDU-Fraktion beschwert sich über Bürgermeister Köpke, der RVR-Mitgliedern Desinteresse am Kiesabbau vorwirft. Selbst machen sie auch Vorwürfe.

Die CDU-Fraktion im Ruhrparlament ärgert sich über eine Bemerkung, die Neukirchen-Vluyns Bürgermeister Ralf Köpke am vergangenen Montag beim VHS-Stadtgespräch machte. Dort sagte er: „Die meisten Mitglieder im Ruhrparlament interessieren sich nicht die Bohne für den Kiesabbau.“ Es war ein Satz mit Interpretationsspielraum. Weder nannte Köpke konkrete Namen noch pickte er sich bestimmte Fraktionen heraus. Und dennoch scheint er zumindest bei der CDU-Fraktion einen Nerv getroffen zu haben.

Man weise die Vorwürfe entschieden zurück, schreibt CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Mitschke. Er möchte in Köpkes Satz erkannt haben, dass er den Parlamentsmitgliedern Desinteresse an den Menschen vor Ort und ihren Sorgen und Ängsten verbunden mit der Ausweisung von Kiesflächen nachsagt. Das sei „sachlich falsch, respektlos und eines Hauptverwaltungsbeamten unwürdig“, poltert Mitschke. Das Gegenteil sei zumindest bei der CDU-Fraktion der Fall.

„Mit keiner Flächennutzung beschäftigen wir uns in der aktuellen Diskussion mehr als mit der Betroffenheit im Kreis Wesel“, sagt Mitschke, der die Behauptung unbegründet nennt und zur „Versachlichung der Debatte“ mahnt. „Aus meiner Sicht ist ein Dialog aller Beteiligten die einzige Möglichkeit, eine tragfähige Lösung herbeizuführen“, so der Fraktionschef.

„Leider scheint das Interesse an einem lösungsorientierten Dialog bislang nicht bei allen Betroffenen besonders stark ausgeprägt, was der Boykott der zweiten Abgrabungskonferenz vieler Akteure aus dem Kreis Wesel deutlich zeigt“, sagt Mitschke und heizt die Debatte selbst weiter an. Man ergehe sich in „Wahlkampfgetöse und gefährlichem Halbwissen, um die Menschen vor Ort maximal zu verunsichern“.

Wo sich das gefährliche Halbwissen äußert und warum die Verunsicherung unbegründet ist, sagt Mitschke nicht. Allerdings betont er, dass seine Fraktion „jederzeit zum Dialog bereit“ stehe. Das habe man „in der Vergangenheit auch mehrfach bewiesen“. Gleichzeitig mahnt er, dass der RVR an die Vorgaben des Landesentwicklungsplans gebunden sei.

