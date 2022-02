Kies: Initiativkreis Moers kritisiert „Zerstörung der Natur“

Neukirchen-Vluyn/Moers. Der Initiativkreis Moers kritisiert die Kiesabbaupläne als „Zerstörung der heimischen Natur“ und kündigt Einspruch gegen den Regionalplan an.

Der Initiativkreis Moers hat sich im Rahmen seiner jüngsten turnusmäßigen Gesamtvorstandssitzung nochmals intensiv mit dem geplanten Kiesabbau in der Region befasst.

Harald Fielenbach, Leiter der Nabu-Ortsgruppe Moers/Neukirchen-Vluyn, informierte anschaulich über die gewaltige Dimension der unter anderem in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort angedachten Abbauflächen sowie die zu erwartenden enormen Belastungen für die heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Fielenbach befürchtet laut Mitteilung des Initiativkreises eine rapide Abnahme der Biodiversität in den Abbaugebieten. „Die Informationen über die Pläne von RVR und Kiesindustrie sind lange für viele Bürgerinnen und Bürger unklar und intransparent gewesen“, so Guido Lohmann, Vorsitzender des Initiativkreises.

Sorge um den Tourismus in der Region

Seit geraumer Zeit sei nun klar, dass sehr weite Teile des Niederrheins von der angedachten Auskiesung betroffen seien. Wenn die Pläne umgesetzt würden, führe dies zu einer unumkehrbaren Zerstörung großer Bereiche unserer Naturlandschaft, so Lohmann. Vorstandsmitglied und Gastronom Elmar Welling sorgt sich zudem wegen des zu erwartenden jahrelangen Schwerlastverkehrs und Abbaulärms um die Stärke des heimischen Tourismus, den er als einen „wesentlichen Pfeiler der hiesigen Wirtschaft“ sieht.

Bei „allem Verständnis für das Grundanliegen der heimischen Kiesindustrie erkennt der Initiativkreis keine Legitimation, zur Sicherung lukrativer und letztlich gewinnoptimierender Exportmöglichkeiten der Kiesindustrie die Zerstörung der heimischen Natur in Kauf zu nehmen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Einstimmig wurde beim Initiativkreis beschlossen, die Aktivitäten der hiesigen Kommunen, der engagierten Bürger vor Ort und den weitestgehenden parteiübergreifenden Konsens gegen den Kiesabbau zu unterstützen und aktiv Einspruch zu erheben gegen den nun offengelegten Entwurf des Regionalplanes Ruhr.

Ende Januar hatte der Regionalverband Ruhr (RVR) den neuen Regionalplan für das Ruhrgebiet und Teile des Niederrheins öffentlich ausgelegt. Der Plan legt nach seiner Verabschiedung Flächen für Wohnen, Gewerbe, Naturschutz, Wälder und Rohstoffabbau in Deutschlands größten Ballungsraum für die nächsten 15 bis 25 Jahre fest. In Neukirchen-Vluyn sind in dem Regionalplan potenzielle Abbauflächen zwischen der Halde Norddeutschland und dem Schulzentrum vorgesehen.

