Bewegung Kensho Neukirchen-Vluyn bietet Bewegungsboxen für Kinder an

Neukirchen-Vluyn. Bewegung für Kinder und Jugendliche in Neukirchen-Vluyn: Kensho bietet die Bewegungsbox jetzt auch speziell für jüngere Menschen an.

Kinder wollen sich bewegen und toben. „All das haben sie im Moment nicht, stattdessen Distanzunterricht, Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen, was letztlich bedeutet, dass sie ihre Freunde nicht treffen können“, sagt Fitnesstrainer Dirk Schauenberg. Mit der Kensho-Box für Kinder wollen er und sein Team für mehr sportliche Bewegung, Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit bei Kindern sorgen. Schauenberg: „Wir konnten die Sparkasse am Niederrhein als Partner für dieses wichtige Projekt gewinnen, deshalb können wir die Kensho-Box für Kinder mit insgesamt 21 Anregungen für Sport, Spaß und Spiel gratis anbieten.“ Auf die Idee dazu kam das Kensho-Team nach dem erfolgreichen Start der Erwachsenenbox Mitte Januar.

„Wir bekommen ganz viel positives Feedback“, sagt Dr. Magdalena Schauenberg. Alle Übungen, die Fitness- und Ernährungstipps sowie das Training für Gehirn und Koordination können unabhängig von festen Terminen individuell zu Hause ausprobiert werden. „Wir möchten, dass Kinder ihren Spaß an der Bewegung und damit auch ein gutes Stück Lebensfreude behalten“, sagt Magdalena Schauenberg. Trainer Dirk Schauenberg und seine Frau drehen die Beiträge mit Sportwissenschaftler Kevin Grafen und der Fitnessökonomin Olivia Kittel in ihrem Fitnessland Kensho an der Weserstraße 23.

Dort besuchten sie jetzt Bürgermeister Ralf Köpke und Giovanni Malaponti, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. „Kinder sind derzeit die Hauptleidtragenden, diese Fitnessbox für Körper und Geist ist einfach großartig“, sagt Köpke. Malaponti: „Toll ist, dass die Box neben den vielen Anregungen für Kinder auch gute Tipps für Eltern beinhaltet.“ Die Kensho-Box gib’s auf www.kensho.de.