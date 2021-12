Keine Züge zwischen Moers und Duisburg vor Weihnachten

Moers/Duisburg. An der Zugstrecke zwischen Duisburg und Moers wird gebaut. Deshalb fallen vor Weihnachten Züge aus. Es werden Busse eingesetzt.

Weil die Deutsche Bahn auf der Strecke Moers – Duisburg Schwellen austauscht, können vom 20. Dezember (abends) bis in die Nacht zum 23. Dezember keine Züge der Nordwestbahn fahren.

Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Fahrgästen, die von Duisburg direkt nach Moers fahren möchten, wird empfohlen, die Direktbusse ohne Zwischenhalt zu nehmen (Abfahrtszeit zur Minute 50 in Duisburg). In Moers besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RB 31 zur Weiterfahrt in Richtung Xanten.

In Moers werden die Fahrgäste aus Xanten gebeten, in die Busse des Schienenersatzverkehrs umzusteigen. Zur Minute 40 starten in Moers Direktbusse nach Duisburg ohne Zwischenhalt an den Unterwegsbahnhöfen. Zur Minute 03 und ebenso zur Minute 40 starten Busse mit einem Zwischenhalt zum Ein- und Ausstieg in Trompet, Rumeln und Rheinhausen. Mehr: www.nordwestbahn.de.

