Keine ODI-Fahrten aktuell - wann sie wieder starten sollen

Neukirchen-Vluyn Das Projekt „ODI wir4mobil“ aus den Städten Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Moers legt eine Pause ein. Das sind die Gründe.

Das On-Demand-Verkehrsangebot „ODI wir4mobil“ legt derzeit eine technisch bedingte Pause ein. Fahrten werden zwischenzeitlich nicht angeboten. Die ODI-Hotline und die ODI-App sind in diesem Zeitraum nicht verfügbar. Während der Pause arbeiten das ODI-Team und seine Partner mit Hochdruck daran, das gesamte Projekt zu optimieren und das Fahrangebot in der wir4-Region weiter zu verbessern. Nach aktueller Planung kehrt ODI Mitte Januar 2024 zurück.

ODI ist ein neuartiges ergänzendes Mobilitätsangebot der wir4-Partner Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg.Mit dem On-Demand-Verkehr (Verkehr „auf Anfrage“) von ODI können Fahrgäste im Rahmen des ÖPNV-Angebots unabhängig von Fahrplänen und Streckenverläufen ihre individuell gewünschte Fahrt buchen. Voraussetzung ist lediglich, dass bestehende Bus- oder Bahnverkehre keine adäquate Verbindung anbieten – und dass die Buchung vorab über die ODI-App bzw. ODI-Hotline angefragt und bestätigt ist. Die Abrechnung der Fahrt erfolgt nach Luftlinie der zurückgelegten Entfernung gemäß VRR-On-Demand-Tarif.

Seit Projektbeginn steigende Buchungszahlen

Dass ein solches Konzept bei den Fahrgästen gut ankommt, beweisen die seit Projektstart stetig steigenden Buchungsanfragen. Bisher ist ODI allerdings noch ein vom Landesverkehrsministerium gefördertes Modellprojekt, das im Dezember 2024 regulär endet.

Langfristiger Wunsch der Initiatoren war von Beginn an, ODI – sofern möglich – fit für eine weitere Zukunft zu machen. Um die Chancen dafür zu steigern, wollen die Verantwortlichen zur Projekthalbzeit die Grundvoraussetzungen schaffen.

Für einen optimalen Betriebsablauf müssen einige Schwächen behoben werden, die sich im bisherigen Projektverlauf zeigten und die sich trotz intensiver Bemühungen nicht abstellen ließen. Konkrete Lösungen für die, vor allem technisch bedingten Fehler, liegen bereits auf dem Tisch und erste notwendige Umbauten sind in der Umsetzung. Für die weiteren Arbeiten ist es nun unumgänglich, den Regelbetrieb eine Zeit lang zu stoppen.

ODI hat für die Mobilität viele Vorurteile

Die erneut intensiven Arbeiten nach Projektstart sind für alle Beteiligten eine Kraftanstrengung – jedoch eine, die sich in den Augen der wir4-Kommunen Kamp-Lintfort, Moers, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn lohnt. Denn ODI hat für die Mobilität der Menschen in der Region große Vorteile: Die Flexibilität des Angebots trägt zur Attraktivität des lokalen ÖPNV bei. Vor allem die Randgebiete werden erheblich besser angebunden. Die Verantwortlichen in den vier Kommunen setzen sich deshalb intensiv für ODI als langfristig angelegtes ÖPNV-Zusatzangebot ein und bitten die Fahrgäste um Geduld nach dem Motto: „Wenn wir ODI dauerhaft zu uns holen wollen, sollte es uns diese Pause wert sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland