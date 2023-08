Einige Fernwärme-Kundinnen und Kunden in Kamp-Lintfort müssen am Donnerstag wegen Reparaturarbeiten auf eine warme Dusche verzichten.

Fernwärme Kein Warmwasser in Kamp-Lintfort: Viele Straßen betroffen

Kamp-Lintfort. Am Donnerstag sperren die Stadtwerke das Fernwärmenetz in Teilen von Kamp-Lintfort. Wo Bürger auf Heizung und warmes Wasser verzichten müssen.

Am kommenden Donnerstag, 24. August, muss die Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH Teile des Fernwärmenetzes aufgrund von Reparaturarbeiten sperren. Wie die Stadtwerke mitteilen, beginnt die Sperrung um 5.30 Uhr und wird voraussichtlich bis 14 Uhr andauern. In diesem Zeitraum steht den Fernwärme-Kundinnen und Kunden keine Heizung und kein Warmwasser zur Verfügung. Der Warmwasserspeicher stelle in der Regel eine begrenzte Menge Warmwasser (individuell unterschiedlich) auch während der Sperrung bereit.

Betroffen sind demnach folgende Straßenzüge in Kamp-Lintfort: Am Kahlenhof, Röntgenstraße, Am Laukenhof, Kruppstraße, Prinzenstraße, Moerser Straße 61-65, Walkenriedstraße, Neuendickstraße, Bertastraße und Konradstraße. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bittet die Stadtwärme die betroffenen Kunden um Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland