„Katastrophal“: Lange Schlange vor Enni-Zentrale - der Grund

Lange Schlangen vor dem Enni-Kundenzentrum auf der Steinstraße in Moers sorgen derzeit für viel Unmut bei Kundinnen und Kunden. Wie schon Ende vergangenen Jahres müssen Bürger lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Auf Facebook teilen einige Nutzer Fotos, auf denen die Schlangen teils meterweit bis auf die Straße führen.

Doch was ist der Grund für den großen Andrang? Auf Anfrage der NRZ teilt die Enni mit, dass viele Kundinnen und Kunden aktuell ein Abrechnungsschreiben für März – Juni bekommen haben.

Die langen Wartezeiten und die Schlange in der Moerser City kritisierte am Dienstag ein NRZ-Leser. Er würde einen Umzug in ein anderes, größeres Ladenlokal und die Aufstockung des Personals befürworten, die aktuellen Zustände seien für ihn „katastrophal“. Allerdings hat die Enni schon reagiert: Wegen des offenbar großen Gesprächsbedarfs sei der telefonische Kundenservice erweitert worden.

Doch nicht nur die langen Wartezeiten vor dem Kundenzentrum sorgen derzeit für Ärger. Wegen eines Fehlers in Stromverträgen drohen Nachzahlungen. Bis zu 7.000 Haushalte sind betroffen. Wie es zu dem Fehler kam, lesen Sie hier.

