Kastellplatz in Moers: Die Tiefbauarbeiten gehen weiter

Moers. Auf dem zentralen Platz in der Moerser City waren bei Tiefbauarbeiten Mauerreste gefunden worden. Jetzt herrscht Klarheit: Wie es weitergeht.

In Moers können die Tiefbauarbeiten am zentralen Kastellplatz zumindest in einem Abschnitt schon bald weitergehen. Das teilte Enni am Donnerstag mit. Die Arbeiten auf dem als Parkplatz genutzten Platz in der Moerser Altstadt waren vergangene Woche unterbrochen worden, weil Mauerreste gefunden worden waren.

Dabei handele es sich sehr wahrscheinlich um Relikte einer alten Schule oder eines Kindergartens. Der Fund sei nach aktuellem Stand für den Fortgang der Arbeiten in einem von drei Abschnitten am Kastellplatz nicht erheblich. Der Abschnitt Richtung Grafschafter Wirtshaus werde wieder bearbeitet. Ob der zweite Abschnitt in der Mitte des Kastellplatzes bearbeitet werden kann, sei noch in der Klärung.

Ob der dritte und letzte Abschnitt wegen der Verzögerung wie vorgesehen zeitnah angegangen werden könnte, sei ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. Ab Mai seien Veranstaltungen auf dem Kastellplatz geplant, eventuell müssten die Arbeiten im dritten Abschnitt auf den Herbst verlagert werden.

Die Tiefbauarbeiten haben Anfang März begonnen. Bisher versickerte das Regenwasser auf dem Kastellplatz ungehindert in den Boden. Um das Grundwasser auf dieser Park- und Veranstaltungsfläche auf Dauer nicht zu gefährden, baut Enni Stadt & Service im Auftrag der Stadt Moers ein neues Entwässerungssystem auf.

