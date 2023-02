Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: Dong Open Air Festival in Neukirchen-Vluyn.

Dong Open Air Kartenverkauf zum Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn startet

Neukirchen-Vluyn. Vom 13. bis 15. Juli steigt das Dong Open Air auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn. Für Metalfans ist beim Kartenkauf Eile geboten.

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Das Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn startet am kommenden Sonntagmittag, 5. Februar, seinen Ticketvorverkauf. Die ersten zehn Bands für das Festival, das vom 13. bis 15. Juli auf der Halde Norddeutschland stattfinden wird, stehen bereits fest. Das teilen die Veranstalter jetzt mit.

Ein Countdown zählt seit anderthalb Wochen auf den Social-Media-Kanälen des Dong Open Airs mit Fotos des Festivals auf der pittoresken Halde Norddeutschland die Tage runter. Am Sonntag um 12 Uhr mittags werden die Eintrittskarten für das Festival zum Kauf freigeschaltet werden.

Für Metalfans ist Eile geboten: Erfahrungsgemäß findet dann ein regelrechter Wettlauf der Metal- und-Rock-Fans um die limitierten Frühbuchertickets der Veranstaltung statt. Für 2018 waren diese nach drei Tagen vergriffen, für 2019 nach drei Stunden und für 2020 bzw. pandemiebedingt 2022 nach fünf Minuten. Aber nicht nur die Early-Bird-Tickets verkauften sich in der Vergangenheit schnell. Auch bei den Tickets der zweiten Preisklasse war die Nachfrage am ersten Tag zuletzt um fast das Vierfache höher als im Vorjahreszeitraum.

Das sind die ersten Headliner

Auch mit den ersten Ankündigungen sehr erfolgreicher Bands machen die Veranstalter schon Lust auf das 21. DOA auf dem Dongberg. Als Headliner konnten unter anderem Saltatio Mortis aus Karlsruhe und Epica aus den Niederlanden gewonnen werden, kündigt der Verein Dong Kultur an.

„Erstere haben mit ihrem Folk Rock die letzten vier Alben auf Platz 1 der deutschen Charts gehievt, eine Goldene Schallplatte eingeheimst und sind nicht nur in den großen Hallen, sondern auch auf den großen Metal-Festivals der Nation zuhause.“ Epica wiederum spielen Metal mit symphonischer Färbung und setzen vor allem auf orchestralen Bombast und den Sopran ihrer Sängerin Simone Simons.

Etwas rauer wird es bei der schwedischen Band Hypocrisy zugehen, die in den 1990ern mit Death Metal erfolgreich geworden ist und in der Szene einen gewissen Legendenstatus besitzt, wie es weiter in der Mitteilung heißt: „Frontmann Peter Tägtgren formte bis vor kurzem noch unter dem Namen Lindemann eine Band mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.“

Zusätzlich konnte das Team des Dong Open Airs Eluveitie aus der Schweiz und Insomnium aus Finnland gewinnen, die beide schon zu den Headlinern früherer Dong Open Airs zählten. Zum ersten Mal dabei sein werden außerdem Hämatom. Unter den Bands der Neuen Deutschen Härte zählen die Oberfranken zu denen, die sich bei vielen anderen Genres bedienen. Nicht nur mit ihrem Song „Es regnet Bier“ sorgen sie für ausgelassene Partystimmung.

Im Ticket-Shop gibt es auch reduzierte Tickets

„Wir sind begeistert von dem Programm, das wir für dieses Jahr zusammenstellen konnten“, freut sich Stephan Liehr, Booker im Verein Dong Kultur. „Neben den großen Namen werden wir auch wieder viele kleine, teils lokale Bands dabeihaben, die so die Gelegenheit bekommen, sich einem Publikum vorzustellen, dass sich ihnen für gewöhnlich nicht bietet.“

Zwei Drittel des Programms setzen sich aus solchen Bands aus dem In und Ausland zusammen, sagt Liehr. Darunter beispielsweise Call of Charon, eine Deathcore-Band aus Duisburg, und die Bochumer Gruppe Hans Lazer Alien Slam, die Death Metal mit Synthwave vereint.

Im Ticketshop auf dongopenair.de wird es außerdem neben Parktickets und Getränkemarken auch stark reduzierte, limitierte U-18-Tickets für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren geben.

