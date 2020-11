Es ist fürwahr nicht einfach in dieser Session für die Karnevalisten. Aber die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge lässt sich nicht entmutigen. Ihre Botschaft: Sobald etwas in einem verantwortungsvollen Rahmen möglich sei, „sind wir da“, kündigt Präsident Jörg Thiem an. „Wobei auch klar ist, dass es nicht möglich sein wird, etwas Größeres zu machen“, fügt Geschäftsführerin Elsa Bertz hinzu.

Derzeit machen sich die Geschäftsführerin und ihr Präsident Gedanken über den Hoppeditz, dessen Erwachen in kontaktarmen Zeiten nicht ganz einfach ist. Das Motto für diese Session ist folglich ziemlich treffend: „Karneval ohne Feier ist wie Ostern ohne Eier.“

Es sei jetzt mehr Arbeit, als wenn Karneval stattfinden könne, sagt Jörg Thiem. Er und sein Team haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten fortwährend Gedanken gemacht, wie die Anlässe coronakonform zu steuern sind. Für die Ordensverleihung habe der Vize-Präsident die Idee gehabt, eine Drive-In-Verleihung auf dem Parkplatz des Viva Event- & Freizeitparks zu machen. Die Orden sollten, so war der Plan, mit einer langen künstlichen Hand durch die geöffneten Autofenster gereicht werden.

Die Vlü-Ka-Ge hat 200 Orden bestellt

Bis Ende Oktober konnte die Vlü-Ka-Ge hoffen, dann musste sie sich auch von der Idee verabschieden. „Sobald es möglich ist, können wir das binnen fünf Tagen umsetzen“, sagt Thiem. Die zweite Möglichkeit sind Hausbesuche, weil nicht jeder zur Drive-In-Verleihung kommen könne. In diesem Jahr hat die Karnevalsgesellschaft zwar statt der üblichen 350 bis 400 Orden nur 200 bestellt. Aber die möchten Thiem, Bertz & Co schon gerne in coronagerechter Form überreichen.

Immerhin: Es sind alle Kinder aus den Garden in diesem Jahr „komplett angezogen“, wie die beiden sagen. Wenn schon vieles durch die Pandemie ausfällt, sollten die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft zumindest alle eine Uniform haben. „Die möchten so gerne zeigen, was sie gelernt haben“, sagt Elsa Bertz. Auch das muss jetzt ausfallen. Die Tänze vor den Balkonen der Seniorenheime: zurzeit nicht machbar. Die Vlü-Ka-Ge hofft auf die Zukunft. Den Rosenmontagszug haben sie abgehakt, die Damen- und Herrensitzungen auch.

Aber: „Wir haben das komplette Programm in die nächste Session verschoben“, sagt Elsa Bertz. Dankbar sind Thiem und sein Team, dass sie weiter finanzielle Unterstützung ihrer Partner bekommen. Sie stecken den Kopf nicht in den Sand. Jörg Thiem: „Wir werden aus der Not heraus was Gutes machen.“