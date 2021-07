Karnevalisten in Neukirchen-Vluyn laden zu Schnitzeljagd

Neukirchen-Vluyn. Die KG Blau-Weisse Funken beteiligt sich an „Bewegen hilft“. Die Karnevalisten haben eine Schnitzeljagd mit diversen Aufgaben organisiert.

Die KG Blau-weisse Funken hat ihre Aktion für „Bewegen hilft“ schon gestartet. Es gibt eine Schnitzeljagd. „Neukirchen-Vluyn ist spannend und es gibt viel zu entdecken – nämlich 22 Stationen auf unserer Schnitzeljagd wollen gefunden werden“, kündigen die Karnevalisten an. Mit dem Rad, zu Fuß oder aus Erinnerungen – Hauptsache aktiv werden und mitmachen, heißt es.

Und: „Nachdem die pandemische Lage nun wieder Aktivitäten an der frischen Luft zulässt und die Sommerferien vor der Tür stehen, wollen wir zur Bewegung motivieren.“ Die Karnevalisten haben eine Route rund um Neukirchen-Vluyn ausgearbeitet, auf der es gilt, die 22 Station zu finden. Die Unterlagen für die Aktion können per E-Mail (presse@kgbwf.de) angefordert werden oder stehen zum Download auf der Homepage www.kgbwf.de bereit, „gerne auch gegen eine Spende an „Bewegen hilft“, wie die KG mitteilt.

Mit der Karte der Route und den 22 Bildern ist die Aufgabe entweder, ein Selfie pro Fundort zu machen und die Bilder mit Namen und Anschrift per Mail an presse@kgbwf.de zu senden, oder auf dem Bogen die Adresse oder Lage der Fundorte zu notieren, den Bogen digital an presse@kgbwf.de oder per Post an KG Blau-Weisse Funken, Postfach 200217, 47500 Neukirchen-Vluyn zu schicken. Einsendeschluss: 15. August.

