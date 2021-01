KGK-Präsident Hans Kitzhofer zeigt in Moers den "Corona-Orden" der Session.

Karneval Karnevalisten in Moers verleihen einen Corona-Masken-Orden

Moers/Niederrhein Die Karnevalisten in Moers verleihen einen Orden mit Corona-Maske und Tränchen im Auge. Sie haben auch das passende Sessionsmotto dazu.

Dass Jecken zu Karneval eine Maske tragen, ist so ungewöhnlich nicht. In diesem Jahr aber gibt es mangels närrischer Veranstaltungen keine Gelegenheit dazu. Um so schöner, dass dem Sessionsorden 2020/21 des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK) eine zeitgemäße Maske verpasst worden ist.

Der Corona-Orden, wie KGK-Präsident Hans Kitzhofer (Foto) ihn nennt, soll den sonst üblichen Orden des Karnevalsprinzenpaares ersetzen. Entworfen hat ihn Joachim Schulze. Zu sehen ist dort nicht nur der Nasen-Mund-Schutz, sondern auch ein Jeck, der die Corona-Regeln offenbar besonders ernst nimmt: Nicht mal für sein Bier nimmt er die Maske ab, er trinkt es durch einen Strohhalm - und verdrückt dabei ein Tränchen. Wohl auch, weil das Bützen ausfällt, weil man - siehe Metermaß - Abstand halten muss. Sein Sessionsmotto: "Carnevalitis gegen Corona - da müssen wir durch".

300 dieser von der Sparkasse gesponserten Orden verleiht der KGK an seine Mitgliedsvereine, an befreundete Gesellschaften, ehemalige Prinzenpaare und die im Rat vertretenen Parteien. "Dies wird voraussichtlich im Februar stattfinden, wenn die Kontaktregelungen hoffentlich wieder etwas lockerer sind", so KGK-Vizepräsident Joachim Fenger.