Karneval: Zwei Moerser Urgesteine erhalten Schlossorden

Moers. Kurz vor dem Start in die neue Session vergibt die Karnevalsgesellschaft Humorica den Schlossorden für Ehrenamtler. Was die neuen Träger sagen.

Nach vielen Jahrzehnten ehrenamtlicher Arbeit wurden am Sonntag zwei Moerser für ihr Engagement ausgezeichnet. Karl-Heinz Theußen, Mitbegründer des Sozialdienstleisters SCI in Moers und Peter Boschheidgen, Vorsitzender des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins, erhielten den Schlossorden der Karnevalsgesellschaft Humorica 69.

Dass dies aber nicht die einzigen ehrenamtlichen Aushängeschilder sind, sollte an ihrem Abend der Ehrung im Restaurant Mensel’s Mühle klar werden. „Wir stellen die Menschen im Hintergrund nach vorne und ehren sie, weil das Ehrenamt oft zu kurz kommt“, sagte die Präsidentin der KG Humorica, Simone Flörke, zum Hintergrund des Schlossordens. Seit 1972 wird dieser vergeben, um ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus den Bereichen Sport, Verwaltung, Brauchtum, Bürgerschaft, Politik, Presse und Wirtschaft auszuzeichnen.

An Sonntagabend kamen 50 Gäste zu der Verleihung. Karl-Heinz Theußens Laudatio wurde von Otto Laakmann gehalten. Theußen kommt aus Moers-Meerbeck, hat sich dort in seiner Jugend schon beim CVJM engagiert und wurde 1980 Zivildienstleister für den SCI, um den Verein in Moers aufzubauen. Mit dem Aufstieg 1986 zum Geschäftsführer und 2012 zum Vorstand der Geschäftsführung spiegelt sich sein Lebenswerk in der Freiwilligenarbeit beim SCI wider.

Nebenher war er Mitglied im Vorstand bei weiteren Vereinen im Kreis Wesel und Bonn sowie Mitglied der Moerser SPD seit Anfang der 80er-Jahre beispielsweise im Jugendausschuss oder im Beirat für ältere Menschen.„Das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich über die Wertschätzung von meinem sozialen und kulturellen Engagement in Moers“, so Theußen. Und ans Aufhören denkt er schon mal gar nicht: „Ich will weitermachen. Mit 66 ist man ja nicht alt, man kann noch einiges tun und ich will was machen.“

Anschließend wurde auch Peter Boschheidgen in den Kreis der Schlossordenträger aufgenommen. „Er ist eine wichtige zivilgesellschaftliche Stimme für das Ehrenamt und seit Jahrzehnten in Moers aktiv“, erzählte Siegmund Ehrmann, der sich die Laudatio mit Professor Stefan Möhlenkamp teilte.

Neben dem Grafschafter Museums- und Geschichtsverein war Boschheidgen jahrelang in Moers tätig – im Kammerchor, Stiftungsrat Bethanien, Aufsichtsrat der Volks- und Raiffeisenbank sowie im Verein der ehemaligen Adolfiner und im Rotary-Club. „Der Orden erfüllt mich mit Stolz durch meine Anerkennung im Ehrenamt. Aber er motiviert auch weiterzumachen und vielleicht andere, ein ehrenamtliches Engagement neu aufzunehmen“, so Peter Boschheidgen.

Zum 50. Jubiläum des Schlossordens der KG Humorica soll es etwas Besonderes geben, verriet der Schlossordensprecher Wilfried Schönherr: „Wir haben bunt gemischte Bereiche, die wir ehren wollen und wir haben uns vorgenommen, im nächsten Jahr etwas Unerwartetes rauszupicken, wo wir eine besondere Wertigkeit sehen“, sagte er.

Die Location soll dieselbe bleiben und über das Programm wollte er noch nichts verraten. Ebenso wie bei dieser Ordensverleihung kann aber mit einem Tanzauftritt der Mini-Garde und Musik von Dennis Bongardtz gerechnet werden.

