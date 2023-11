Karneval Karneval in Moers: So emotional war die Prinzenproklamation

Moers. Die KGK Moers hat ein neues Prinzenpaar - Manuel I. und Manuela I. Die Prinzenproklamation verlief ungewöhnlich bewegend - aus mehreren Gründen.

Karnevalsfreunde fieberten lange auf diesen Tag hin. Mit dem elften November startete am Samstag die Karnevalssession. Damit die Moerser Närrinnen und Narren gut regiert durch die fünfte Jahreszeit kommen, begann die Session mit der Prinzenproklamation des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK).

Dem KGK gehören 25 Karnevalsgesellschaften und Karnevalsvereine an. Musikalisch vom Gardecorps begleitet, eroberten die KGK-Jecken das Kulturzentrum Rheinkamp. 400 Gäste jubelten ihnen zu. Gewürdigt wurde die langjährige Vereinsarbeit des im März verstorbenen KGK-Präsidenten Hans Kitzhofer. Familienmitglieder nahmen seine Auszeichnung als KGK-Ehrenpräsident entgegen.

Rund 400 Gäste im Kulturzentrum Rheinkamp jubelten dem neuen Prinzenpaar zu. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

„In dieser Session können wir die Moerser Karnevalstradition erneut mit Nelkensamstagszug und Prinzenpaar aufrechterhalten“, freute sich der neue KGK-Präsident Enno Kramer. Mit Manuel Schubert und Melanie Gaidt hat der KGK ein neues Prinzenpaar für die Karnevalssession 2023/2024 gefunden. Beide sind in Moers geboren. Schaustellersohn Manuel arbeitet als Kühlerbauer, ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Der 43-Jährige ist Mitglied der KGK Elfenrat Moers-Eick und der KG Narrenzunft Homberg.

Wie Manuel ist auch Melanie Elfenrat-Mitglied. Die 42-Jährige ist Juristin, liiert und Mutter eines Sohnes. Als Kindergartenkinder besuchten Manuel und Melanie den Nelkensamstagszug und wünschten sich, selbst als Prinzenpaar zu regieren. Nun wurde der Traum wahr. Melanie I. und Manuel I. nahmen ihre majestätischen Umhänge, die schillernde Prinzenkette und die federgeschmückte Prinzenmütze entgegen.

Das Motto des Prinzenpaares für die Session lautet: „Manuel und Melanie sind bereit. Wir rocken die fünfte Jahreszeit!“ Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Besonders herzergreifend: Damit Melanies kleiner Sohn seiner Mutter das Diadem aufsetzen konnte, stieg er auf eine Leiter. „Mama sieht schön aus“, sagte er stolz. Den Pallmann für den Prinzen als Zeichen närrischer Regentschaft überreichte der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer. „Man hört angesichts von Kriegen die Frage, ob Feiern rechtens ist“, sagte Fleischhauer. „Ich finde, wir dürfen uns nicht denen überlassen, die das Unglück bescheren. Wir zeigen, dass die Welt und Moers bunt sind.“ Mit einem dreifachen „Helau“ hießen die Närrinnen und Narren ihre Totalitäten willkommen.

„Ohne Freunde und Familie als Unterstützer wäre das nicht möglich. Der Blick ins bunt gekleidete Publikum ist wunderschön“, sagte das Prinzenpaar freudestrahlend. Dass ihr Motto „Manuel und Melanie sind bereit. Wir rocken die fünfte Jahreszeit!“ nicht nur Slogan, sondern Lebensgefühl ist, zeigte ihr vielumjubelter Tanz. Abgerundet wurde die rundum gelungene Proklamation mit unterhaltsamen Programmpunkten wie Choreographien der KGK-Tanzgarden, Comedy von Peter Löhrmann und Hilla Heien sowie Partymusik vom „Heddemer Dreigestirn“, bekannt von der RTL-Show „Supertalent“.

Manuel I. und seine Prinzessin Melanie I. – weiter geht’s beim Prinzenempfang am Freitag, 17. November, 18 Uhr, im „Haus Engeln“. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Nun freut sich das Prinzenpaar und sein Hofstaat auf die vielen Feiern und lädt alle ein, die kurze Session bis Mitte Februar umso mehr zu genießen. Einer der nächsten Termine: Prinzenempfang am Freitag, 17. November, ab 18 Uhr, in der Gaststätte „Haus Engeln“ an der Römerstraße 348 in Moers. „Wer mit uns feiert, hat die Chance, einen Karnevalsorden zu bekommen“, frohlockt KGK-Pressesprecherin Mareike Nußbaum.

Den Termin für den Nelkensamstagszug kann man sich schon vormerken: Der Karnevalszug soll am Samstag, 10. Februar 2024, ab 13.33 Uhr, von Duisburg-Homberg in die Moerser Innenstadt ziehen. „Wenn jeder einen Euro spendet, können die Kosten besser gestemmt werden“, sagte KGK-Vizepräsident Joachim Fenger. Spenden kann man unter www.spenden-am-niederrhein.de/project/unterstuetzung-des-moerser-nelkensamstagszugs/

