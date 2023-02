Karneval in Moers: Nach dem Zug geht die Party weiter

Am 18. Februar steigt der Nelkensamstagszug in Moers.

Moers. Am 18. Februar zieht der Nelkensamstagszug durch Moers. Am Donnerstag zuvor ist Altweiber. Eine Kneipe kündigt einen bekannten DJ an.

Im mittlerweile 25. Jahr freuen sich die Macher der Gaststätte Jedermann, Geldernsche Straße 16, wieder auf zwei Karnevalsevents.

Los geht es am Donnerstag, 16. Februar, ab 18 Uhr mit dem großen Altweiberball mit DJ Michael Hansen. Michael Hansen, der laut Aussage der Jedermann-Wirte schon in jungen Jahren in der Moerser Disco „Cobra“ am Plattenteller stand, dürfte auch als DJ im Monokel und im Extrablatt ein Begriff sein. „Wir haben ihn gefragt, ob er an Altweiber noch einmal auflegt, und er hat ja gesagt. Nach über zehn Jahren Abstinenz am Plattenteller freut er sich sehr auf den Abend und legt unter dem Motto ,Greatest Hits Only’ närrische Hits, Discoklassiker und aktuelle Hits auf“, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion.

Am Nelkensamstag, 18. Februar, heißt es direkt nach dem Zug gegen 17 Uhr wieder „Moers Helau im Jedermann“. Der Moerser DJ Michael Victor legt wie jedes Jahr am Karnevalssamstag auf und will mit seiner Mischung aus Karnevalsliedern, Partyklassikern und Chart-Hits unterhalten.

