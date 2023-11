Karneval in Moers: KG Elfenrat feiert närrisches Jubiläum

Moers In Moers hat die Karnevalsgesellschaft Elfenrat Eick Jubiläum: Warum der Pfarrkarneval wichtig ist und welcher Bereich Zulauf hat.

55 Jahre wird sie dieses Jahr alt, die Karnevalsgesellschaft Elfenrat Moers-Eick. Das wurde am Samstag im Kulturzentrum Rheinkamp gebührend gefeiert. Zahlreiche befreundete Vereine, Gäste und Ehrengäste waren eingeladen, um zu gratulieren. Danach rollte laut Ankündigung ein großes, närrisches Programm über die Bühne. Andreas Kunze, Präsident der KG, spricht hier über Gründung, Werdegang und das heutige Vereinsleben der Eicker Jecken.

Der ganze Stolz der Narren des Elfenrats ist das aktuelle Prinzenpaar im Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGK). Denn in ihrem Jubiläumsjahr stellen die Eicker das Regentenpaar: Manuel I. und Melanie I. „Es ist das fünfte Mal in unserer Geschichte, dass das Moerser Prinzenpaar aus unseren Reihen kommt“, berichtet Kunze.

Närrischer Geburtstag: Viele Mitglieder der ersten Stunde kamen aus der Pfarrjugend St. Ida. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Es waren zehn junge Leute aus Eick, die am 11. 11. 1968 die „KG Elfenrat St. Ida Moers-Eick“ ins Leben riefen. „Sie kamen hauptsächlich aus der katholischen Pfarrjugend St. Ida“, berichtet der heutige Präsident. Der Name der KG stamme von der Tanzgarde „die Elfen“. Ein erstes Highlight der jungen Gesellschaft sei 1982/83 das erste Moerser Prinzenpaar gewesen, das aus Eick kam. „Das waren Klaus I. und Roswitha I.“ Bis heute stehe man in der Tradition des Pfarrkarnevals, der in den Sälen vor Ort stattfinde. „Wir haben allein drei Tanzgarden mit 40 Aktiven im Alter ab 6 Jahren“, berichtet Kunze.

Mitgründer und Erster Präsident der KG war der 2017 gestorbene Günter Likar. Er blieb als Präsident und Ehrenpräsident der Gemeinschaft über 50 Jahre treu. Mit den Jahren sei die KG Elfenrat gewachsen, erzählt der Präsident. Heute gehörten ihr rund 100 Jecken an. „Vor allem die Garden haben Zulauf.“ Aber auch mancher Erwachsene finde wieder Freude am Brauchtum des Karnevals, sagt Kunze. Besonderheit des Elfenrats: „Bei uns gibt es auch Senatorinnen, anders als in anderen Gesellschaften.“

Die Närrinnen und Narren der KG freuten sich schon auf den Nelkensamstagszug. Dann rollten gleich drei Wagen der KG aus Eick in der Kolonne mit. „Die Senatorinnen und Senatoren, die Gesellschaft und das Prinzenpaar ziehen jeweils in einem Wagen“, berichtet der Präsident. Gestiegene Kosten auch für den Zug könne man dank der treuen Sponsoren und Spender noch abfangen, ist Andreas Kunze froh.

Und: Ganz besonders liegen den Aktiven der KG Elfenrat Moers-Eick die Menschen am Herzen, die kaum noch vor die Türe kommen. „Wir fahren in den Wochen vor dem Nelkensamstagszug unter anderem in viele Altenheime und bringen den Menschen den Karneval ins Haus. Das ist auch für uns immer eine schöne Zeit“, erklärt der Präsident.

