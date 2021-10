Karneval in Moers: Hans Kitzhofer bleibt KGK-Präsident

Moers. Beim Kulturausschuss Grafschafter Karneval in Moers steht die Mannschaft für die neue Session. Ein erster Höhepunkt ist Mitte November geplant.

Rechtzeitig vor dem Start der neuen Karnevalssession am 11.11. haben die Mitgliedsvereine des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK) am vergangenen Montag in ihrem Stammquartier Engeln in Moers-Asberg einen neuen Vorstand gewählt.

Das teilt Mareike Nußbaum mit. Sie ist die neue Pressesprecherin des KGK und war in der Session 2019/2020 Prinzessin. Nußbaum: „Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Vorstandswahlen bereits seit einem Jahr überfällig und konnten jetzt endlich nachgeholt werden.“ Der alte, bis dahin geschäftsführende Vorstand mit Präsident Hans Kitzhofer und seinen Stellvertretern Rainer Fischer und Joachim Fenger, der Schatzmeisterin Erika Buchholtz und dem Geschäftsführer Enno Kramer ist laut der Mitteilung fast gleichgeblieben.

Mareike Nußbaum (Mitte) war Prinzessin in der Session 2019/2020 und ist jetzt im KGK-Vorstand. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Nur Mareike Nußbaum ist für den verstorbenen Manfred Dürig als Pressesprecherin neu gewählt worden, und der designierte Prinz Manfred Oestreich als Schriftführer.

In den erweiterten Vorstand wurden gewählt die Organisationsleiter Manuel Schubert und Andreas Driske, die Beisitzer Hans-Dieter Hausmann und Werner Garus, die Jugendbeauftragte und Obermöhne Maria Driske und Enno Kramer als Prinzenführer.

Der alte und neue Präsident Hans Kitzhofer bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und begrüßte die neuen. Damit steht beim Kulturausschuss Grafschafter Karneval die Mannschaft, um mit Volldampf in die neue Session zu ziehen.

Am 13. November werden Manni I. und Bea I. im Kulturzentrum Moers-Rheinkamp zum Prinzenpaar der Session 2021 / 22 gewählt. Einige Karten gibt es noch bei Geschäftsführer Enno Kramer zum Preis von 18 Euro zu kaufen. Kramer ist unter 0172 / 2929332 erreichbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland