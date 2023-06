Karneval in Moers: Enno Kramer ist der neue KGK-Präsident

Moers/Niederrhein. Ausgerechnet ein Ostfriese: Enno Kramer übernimmt die Nachfolge von Hans Kitzhofer. Neuer KGK-Präsident will im Moerser Karneval einiges ändern.

Nach dem Tod des langjährigen Präsidenten Hans Kitzhofer, der am 8. März dieses Jahres verstorben ist, steuerten die beiden Vizepräsidenten Rainer Fischer und Joachim Fenger den KGK durch den Rest der Session. Nun ist Enno Kramer auf der Jahreshauptversammlung des KGK (Kulturausschuss Grafschafter Karneval) mit großer Mehrheit von den Mitgliedsvereinen zum neuen Präsidenten gewählt worden.

Bis zur Neuwahl des gesamten Vorstandes im nächsten Jahr führt Enno Kramer jetzt die Narren in der alten Grafschaft Moers an. Mit seinen 62 Jahren verfügt er über die entsprechende Erfahrung, als auch notwendige Reife und Weitblick, um nun die Nachfolge von Hansi Kitzhofer antreten zu können, heißt es in einer Mitteilung des KGK.

Das könnte auch interessieren: So ist das Street Food Festival auf dem Kastellplatz

Enno Kramer ist in Emden (Norddeutschland) zur Welt gekommen und auch dort aufgewachsen, nicht gerade als Karnevalshochburg bekannt. Der Liebe wegen verschlug es ihn in den Achtzigern nach Moers. Hier gründete er ein erfolgreiches Transportunternehmen, das er inzwischen veräußerte, um sich angenehmeren Dingen – nicht zuletzt dem Karneval – intensiver widmen zu können.

Wie ist nun der Ostfriese Enno zum Karneval gekommen? Als Jörg Thiel zum Prinzen der Session 2012/13 gewählt worden war, half er ihm an der Standarte aus und wurde als Mitglied des Prinzenteams vollends vom Karnevalsvirus infiziert. In der darauffolgenden Session 2013/14 wurde er selber zu Prinz Enno I gekürt und zog unter dem Motto „Karneval, ♥ das gefällt uns“ mit seinem Team durch die Säle. Dem Karneval ist er seitdem treu geblieben.

2018 ist er zum Geschäftsführer in den Kulturausschuss Grafschafter Karneval berufen worden. Der „tatkräftige und verbindliche Mensch Enno Kramer“ freut sich auf seine Aufgabe, die keine leichte ist. Die Zeiten bringen Veränderungen mit sich. Am Herzen liege dem Präsidenten die zukünftig stärkere Einbindung der Gesellschaften in die Großveranstaltungen und eine bessere Abstimmung in der Zusammenarbeit mit den Prinzenpaaren. Gerne würde er auch den Karneval gemeinsam mit den Vereinen für ein größeres Publikum zugänglicher machen. Ebenso müsse die Finanzierung des Nelkensamstagszuges aus seiner Sicht neu überdacht werden.

Nach der Session ist vor der Session: Die Sommerfeste der Gesellschaften sind bereits in vollem Gange und kürzlich haben das designierte Prinzenpaar Manuel I. und Melanie I. den Prinzenvertrag mit dem KGK unterschrieben. Ihr Motto: „Manuel und Melanie sind bereit – wir rocken die 5. Jahreszeit!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland