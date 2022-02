Karneval in Moers: Der Kamelle-Trecker war unterwegs

In Moers war am Samstag der Kamelle-Trecker unterwegs. Schon 2021 war die Aktion auf großes Interesse gestoßen.

In Moers kann den Nelkensamstagszug nichts ersetzen, aber der Kamelle-Trecker macht vielen Kindern in trostlosen Zeiten eine Freude.

Moers. Der Kamelle-Trecker war am Samstag in Moers unterwegs. An fünf Stationen verteilten die Initiatoren Ruth Scheuvens und Michael Viktor und ihr Team 310 Kamelle-Tüten an Kinder. „Das ist eine Aktion von Kindern für Kinder, und wir wollten sie trotz des Krieges in der Ukraine nicht absagen“, sagte Scheuvens am Sonntag auf NRZ-Anfrage.

Viele Kinder seien in Karnevalsverkleidung gekommen und hätten die Zeit am Trecker coronakonform rundum genossen. Die Aktion war bereits vergangenes Jahr auf großes Interesse gestoßen. Der traditionelle Nelkensamstagszug in Moers musste auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

