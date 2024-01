Karneval in Kamp-Lintfort: Rosenmontagszug mit Olaf Henning

Kamp-Lintfort Das ist der neue Zugweg durch Kamp-Lintfort. Welche Partys im Festzelt gefeiert werden und für welche Veranstaltungen es noch Karten gibt.

Der Countdown läuft: Mit rund 500 jecken Teilnehmern und einem ganz besonderen Wagen-Gast wird der Kamp-Lintforter Rosenmontagszug in diesem Jahr nicht nur größer als sonst, sondern auch zum bunten Überraschungspaket für die Besucher entlang der ebenfalls neuen Zugstrecke. „Wir haben mit großer Unterstützung der Stadt und vielen mit anpackenden Ehrenamtlern ein schönes neues Fundament für den Rosenmontagszug in Kamp-Lintfort geschaffen“, freut sich KKV-Präsident Alex Braun. Nach der Auflösung des Festausschusses Kamp-Lintforter Karneval zeichnen die beiden Kamp-Lintforter Karnevalsvereine KKV und KK Kolping in diesem Jahr erstmals gemeinsam für den Zug verantwortlich.

Die nötigen Absprachen mit Stadt, Polizei und Feuerwehr sind gelaufen, das Sicherheitskonzept, das Braun noch einmal überarbeitet hat, steht. Der Startschuss für den diesjährigen Rosenmontagszug fällt um 13.11 Uhr am Tor Ost an der Moerser Straße. Von dort geht es die Moerser Straße rauf bis zum Kreisel und dann links in die Montplanetstraße.

Bühne steht vor dem Rathaus

Dann geht es – wegen der Baustelle – links in die Wilhelmstraße und am Kreisverkehr an der Post in Richtung Fußgängerzone. Vor dem Rathaus sind Bühne und Getränkestand aufgebaut. Weiter führt der Zug über den Busbahnhof in die Moerser Straße bis etwa in Höhe Kodi, dann ziehen die Narren links am Fliedner-Haus vorbei bis zum ABC-Gebäude. Rechts geht es dann in die Friedrichstraße, wo der Zug sich in Höhe des Zechenparks auflöst.

Schwieriges Thema in diesem Jahr: Musikkapellen. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Unter den mitziehenden Wagen und Fußgruppen ist laut Braun erstmals auch das Moerser Prinzenpaar mit eigenem Wagen. Auf einem weiteren Gefährt präsentieren die Karnevalisten laut KKK-Präsident Alex Braun einen singenden Special-Guest: Schlagerstar Olaf Henning wird von dort aus das ein oder andere Lied zum Besten geben. Einziger Wermutstropfen: „Es ist schwer geworden, Musikkapellen zu gewinnen. Bei uns ist der Lintforter Spielmannszug leider die einzige Kapelle, die mitzieht. Musik wird es aber trotzdem geben“, so Braun.

Party-Marathon im Festzelt

Karnevalsstimmung wird in Kamp-Lintfort aber schon ab Anfang Februar gemacht. Auf dem ehemaligen Mitarbeiterparkplatz der Zeche (Friedrich-Heinrich-Allee/Ecke Bendsteg) wird dieses Mal nicht das Zirkuszelt aufgebaut, sondern ein über 1600 Quadratmeter großes Festzelt mit diversen Anbauten. Dort startet in Zusammenarbeit mit der Agentur Viva-Concepts der Partyreigen am 2. Februar, 18.30 Uhr mit einer Premiere, dem „Karnevals-Clubbing“ mit DJ Noel Holler. Nahtlos weiter feiern die Mädels am 3. Februar ab 18.11 Uhr auf ihrer Damensitzung, die Männer folgen am 4. Februar ab 10.30 Uhr mit ihrer traditionellen Herrensitzung. Achtung – für beide Sitzungen gibt es nur noch Restkarten. Am 6. Februar gibt es ab 16.11 Uhr Programm für die Kleinen: Kinderdisco mit Isa Glücklich.

Olaf Henning, hier beim Biathlon auf Schalke, singt nicht nur im Festzelt, sondern fährt auch im Zug mit. Foto: Jonas Richter / Gelsenkirchen

Von Altweiber (8. Februar) bis Rosenmontag (12. Februar) ist dann ein Non-Stop-Partymarathon angesagt. Auftakt ist hier nach dem traditionellen Rathaussturm ab 16.11 Uhr die „Altweiber-Sause“ (Achtung, Männer dürfen erst ab 19.11 Uhr mitfeiern). Am Freitag, 9. Februar, geht es ab 18.11 Uhr nahtlos weiter mit der „Närrischen Mallorca-Party“, unter anderem mit Markus Becker und Ina Colada.

„Runter vom Sofa - rein ins Zelt“

Wer ausruhen möchte, ist am Samstag, 10. Februar fehl am Platze: Ab 18.11 Uhr heißt es dann unter anderem mit Olaf Henning „Runter vom Sofa - rein ins Zelt“. Etwas leiser und anders lustig dürfte es im Zelt am Sonntag, 11. Februar zugehen: Volker Rosin lädt ab 11.11 Uhr zum Kinderkarneval – auch hier gibt es nur noch Restkarten. Zum Kehraus wird das Zelt nach dem Rosenmontagszug am 12. Februar ab 16.11 Uhr gerockt: „After-Zoch-Party“ heißt es dann für alle, die noch können. Auch hier, rät Braun, sollte man sich vorher eine Eintrittskarte besorgen.

Karten gibt es bei ABV-Makler, Moerser Straße 234, und zum Teil online unter www.vamosviva.de. Dort gibt es auch alle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungstagen. „Mehr Party-Vielfalt und Abwechslung in einer für Kamp-Lintfort neuen Dimension geht nicht“, sagen Ralf Bonse (KK Kolping) und Alex Braun, die auch schon in die Zukunft schauen. Auch, wenn beispielsweise in Moers aktuell um den Zug 2025 gebangt wird, bleibt man in Kamp-Lintfort, wo der Rosenmontagszug im Wechsel mit Rheinberg nur alle zwei Jahre stattfindet, optimistisch: „Wir sind guter Dinge, dass wir auch in zwei Jahren wieder einen schönen Zug auf die Beine stellen können“, so Braun, der in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Stadt lobt. „Ohne Kontakte geht es nicht – und ohne ehrenamtliches Engagement auch nicht.“

