Moers/Duisburg Gummibärchen, die seit 4,5 Jahren abgelaufen sind? Nach dem Nelkensamstagszug in Duisburg und Moers wird heftig diskutiert. Was ist passiert?

Wurden beim Nelkensamstagszug 2024 von Duisburg nach Moers abgelaufene Kamelle in die Menge geworfen? In sozialen Netzwerken sorgt ein Foto aktuell für Diskussionen. Das Bild, das am Wochenende online ging, haben in kürzester Zeit hunderte Nutzer kommentiert. Es zeigt drei kleine Packungen Gummibärchen, das Verfallsdatum auf der Rückseite ist auf den 26. September 2019 datiert. Demnach sind die Süßigkeiten mehr als vier Jahre abgelaufen.

Ob die Süßigkeiten wirklich vom Nelkensamstagszug stammen, lässt sich nicht überprüfen. Die Reaktionen fallen durchaus gemischt aus. „Das ist ein Armutszeugnis“, kommentiert eine Nutzerin. „Es heißt ‚mindestens haltbar‘ und nicht ‚tödlich ab‘“, ein anderer. „Was soll daran schlecht werden? Könnten höchstens hart sein, aber da passiert nichts beim Verzehr“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Nelkensamstagszug in Moers und Duisburg: Vereine in die Pflicht nehmen

Für das Wurfmaterial während des Karnevalszugs sind die Vereine und Gruppen selbst zuständig. Das hat der organisierende Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGK) bereits im Vorfeld zum Zug erklärt. Die Nachricht, dass angeblich abgelaufene Süßigkeiten geschmissen wurden, hat auch hier bereits die Runde gemacht. Sollten die Kamelle wirklich vom Nelkensamstagszug stammen, dann „geht das gar nicht“, sagt KGK-Präsident Enno Kramer im Gespräch mit der Redaktion. Im Nachgang zum diesjährigen Karneval gebe es wie die Jahre zuvor ein Nachtreffen aller Beteiligten. Der KGK kündigt an, das Thema hier nochmal aufzugreifen. Kramer: „Da müssen wir die Vereine in die Pflicht nehmen und sie für das Thema sensibilisieren. Da muss einfach jeder drauf achten.“

Zu überprüfen, ob und wenn ja, von welchem Wagen die Gummibärchen geschmissen wurden, sei kaum möglich. Kontrollen im Vorfeld seien nicht zu leisten, der Aufwand hier wäre enorm. Die Eigenverantwortung der teilnehmenden Vereine und Gruppen sei daher unabdingbar.

Die Städte Moers und Duisburg kontrollieren die Süßigkeiten nicht

Die Stadt Moers erklärt auf Anfrage, dass die Verwaltung bei Kontrollen dieser Art nicht zuständig sei. „Das obliegt grundsätzlich dem Kulturausschuss Grafschafter Karneval“, sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk. „Wir werden aber beim Veranstalter bei der turnusmäßigen Nachbesprechung zum Nelkensamstagszug nachfragen, wie es zu der Verwendung des abgelaufenen Materials kommen konnte.“ Diese Sitzung sei für Mitte März geplant. Sollten sich aus dem Gespräch für die künftigen Züge Auflagen oder Handlungsempfehlungen ergeben, „werden wir diese im Rahmen der Veranstaltungskoordination umsetzen“, kündigt der Sprecher an.

Auch die Stadt Duisburg führt selbst keine Kontrollen durch. „Der Wurf von Kamelle bei Karnevalsumzügen ist eine Tradition und gesetzliche, lebensmittelrechtliche Anforderungen nur begrenzt anzuwenden“, erklärt Stadtsprecher Sebastian Hiedels auf Anfrage. „Bürgerinnen und Bürger können selbst entscheiden, ob sie Kamelle einsammeln und verzehren oder nicht.“

Verdorbene Kamelle in Moers und Duisburg: Das schreibt der Gesetzgeber vor

Grundsätzlich, so sagt er, beschreibe das Mindesthaltbarkeitsdatum das Datum, bis zu dem ein Lebensmittel „unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen“ seine spezifische Eigenschaft behält. „Die Verantwortung trägt der Hersteller. Der Begriff Mindesthaltbarkeit sagt nicht, dass nach dem angegebenen Datum das Lebensmittel nicht mehr zum Verzehr geeignet ist.“

Für sehr leicht verderbliche Lebensmittel habe der Gesetzgeber ein Verbrauchsdatum vorgeschrieben. „Bei einem Verbrauchsdatum darf das Lebensmittel definitiv nicht mehr abgegeben werden“, so Hiedels. Aber: „Nach Ablauf des Datums ist das Lebensmittel nicht zwangsläufig verdorben oder genussuntauglich.“

Nelkensamstagszug in Duisburg und Moers 2024: Mehr zum Thema

