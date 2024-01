Kultur Kamper Konzerte begehrt: So lange wartet man auf ein Abo

Kamp-Lintfort Die Kammermusik-Reihe im Rokokosaal des Klosters Kamp ist eine Erfolgsgeschichte. Alles Wichtige zu Terminen, Programm und Ticketverkauf.

Die Kamper Konzerte sind eine Institution und sie haben eine treue Fan-Gemeinde. Zu treu für manchen, der auf der Warteliste für ein Abonnement bei Organisatorin Jeannette von der Leyen steht. „Vier bis fünf Jahre“ – auf diese Wartezeit müssten sich Interessenten zumindest bei den Mittwochsterminen einstellen. Abos für die Donnerstage sind etwas zügiger zu bekommen. „Warum der Mittwoch beliebter ist, erklärt sich mir auch nicht“, sagt von der Leyen. Jeweils 50 Karten für ein Konzert im Rokokosaal des Klosters Kamp gehen ins Abo, 30 in den freien Verkauf. Und da gilt es, fix zu sein. Der Vorverkauf für alle vier Doppelkonzerte startet am Donnerstag, 25. Januar. „Da wird viel los sein“, ist von der Leyen sicher.

Mehr als 80 Zuschauer passen nicht in den kleinen Saal des Klosters. Auch wenn es wirtschaftlich verführerisch ist: Nein, den Ort wechseln wollen die Veranstalter – der Verein Kammermusikfest Kloster Kamp, die Stadt und die Sparkasse Duisburg – nicht. Der Schirrhof durfte nur ausnahmsweise mal während Corona als Ausweichort herhalten. Aber dieses „Juwel“ von Konzertsaal mit dem originalen Palisander-Parkett und den Stuckdecken wollen sie nicht hergeben. Es ist ja gerade die Nähe zu den Musikern, die den besonderen Charme der Kamper Konzerte ausmachen. „Es ist ein Saal, der dafür gemacht ist“, erklärt Peter Hahnen vom Geistlichen und Kulturellen Zentrum und nennt den Raum, der beinahe mal zu einem Frühstücksraum eines Hotels geworden wäre, schmunzelnd eine „klingende Zigarrenkiste“.

Das Kamper Klaviertrio: Megumi Hashiba, Timothy Braun, Katharina Apel. Foto: Ina Bichescu / NRZ

Es gibt ein Kamper Klaviertrio

Es wird im Rahmen der Reihe vier Konzerte geben, zwei vor dem Sommer, zwei nach dem Sommer. Den Auftakt macht das Kamper Klaviertrio am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. März, jeweils 19 Uhr. Das Trio hat auf Kamp seinen Ursprung, ist aber mittlerweile mit diesem Namen auch anderenorts unterwegs, wie der künstlerische Leiter der Kamper Konzerte, Alexander Hülshoff, erklärt. Das Trio hat neben Werken von Schumann und Mendelssohn-Bartholdy auch Stücke des armenischen Komponisten Arno Babajanian im Gepäck. „Die Zuhörer erwartet innige, melodiöse und rhythmisch pointierte Musik“, so Hülshoff.

Violine und Klavier stehen im Mittelpunkt der zweiten Konzerte am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Mai, 19 Uhr. Zu Gast sind die Brüder Denis und Vadim Goldfeld, die aus Sibirien stammen. „Das wird ein Virtuosenkonzert“, versichert Hülshoff. Auf dem Programm stehen Händel, Bach und Eugène Ysaÿe.

Der künstlerische Leiter Hülshoff freut sich auf seinen Beitrag zu der Reihe am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. September, 19 Uhr. Er tritt mit Bernd Glemser auf, ein bedeutender Pianist, der erstmals in Kamp-Lintfort gastiere, so Hülshoff. Mit Werken von Schumann, Chopin und Liszt wird es abwechslungsreich. Besonders freut sich der Cellist auf das „Prachtstück“ von Saint-Saëns, das die beiden vorbereiten.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Den dunklen November erhellt das Ajus-Quartett in klassischer Klavierquartett-Besetzung mit Werken von Reger, Fauré und Brahms am 20. und 21. November, 19 Uhr. Max Regers Komposition beschreibt der künstlerische Leiter als sehr schöne spätromantische Musik, die den Gestus Brahms‘ weiter führt „fast bis zur Neutönigkeit, die dann Strauß und Schönberg aufgegriffen haben“.

Das Ajus-Quartett: Ulrich Koneffke, Susanne Stoodt, Annette Stoodt und Joachim Griesheimer. Foto: hochmedia / NRZ

Das Phänomen Silvesterkonzert

Das Jahr der Kamper Konzerte wird wie immer mit dem Silvesterkonzert enden. Das ist immer wieder ein Phänomen, denn die Gäste kaufen die „Katze im Sack“. Das Programm wird erst kurz vorher bekannt gegeben. Aber selbst das scheint zweitrangig zu sein, so sehr verlässt sich das Publikum auf die gewohnte Qualität: „Da stehe ich oft vergebens mit den Programmblättern und frage: Wollen Sie denn gar nicht wissen, was heute gespielt wird?“, wundert sich Jeannette von der Leyen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland