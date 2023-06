Kamper Kirmes: Darum kommt „Tante Käthe“ auch dieses Jahr

Kamp-Lintfort. Drei Tage lang feiern die Schützen am Kloster Kamp die Kamper Kirmes. Nach Party im Festzelt und Schützenumzug gibt es auch einen Familientag.

Der Endspurt hat begonnen: Zehn Tage noch, dann geht es auf dem Abteiplatz wieder drei Tage lang so richtig rund: Die Schützenbruderschaften St. Josef Kloster Kamp und St. Johannes Nepomuk Alt-Lintfort laden vom 9. bis zum 11. Juni zur Kamper Kirmes. „Wir freuen uns schon riesig“, sagt Bettina Bacchus, bei der St. Josef Bruderschaft zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Schon im März sind die Schützenbrüder und -schwestern mit ihren Vorbereitungen für das dreitägige Spektakel gestartet, „aber in den letzten vier Wochen vor dem Termin geht die Arbeit erst so richtig los“, sagt Bacchus. Ein Arbeitsschritt war allerdings schon kurz nach Ende der Kamper Kirmes im letzten Jahr getan: „Nach dem Riesen-Erfolg bei der Kamper Party haben wir die Party-Cover-Band ,Tante Käthe’ sofort wieder engagiert. Die Stimmung war einfach toll.“

Es gibt noch Karten

Am Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr, gibt es daher ein Wiedersehen und -hören mit Tante Käthe und ihrem Repertoire an Rockigem, Partyhits aus sechs Jahrzehnten und Ohrwürmer-Oldies. Karten für die Party kosten 15 Euro, zu haben sind sie bis zum 8. Juni im Haus Bieger, bei Brillen Kathage Kaiser, im Pflanzenzentrum op de Hipt und erstmals auch online unter www.kamper-party.de. Erwartet werden rund 800 Gäste.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Tradition: Jürgen Preuss wird als neuer König der St. Johannes Nepomuk Bruderschaft inthronisiert. Ab 17 Uhr zieht der Schützentross vom Abteiplatz zum Heiligenhäuschen, dann geht es gemeinsam mit offiziellen Gästen und Vertretern anderer Bruderschaften in einem Festzug wieder auf den Klosterberg. Dort steht um 18 Uhr die Inthronisation an, auf die Krönungsmesse folgt ab 19.30 Uhr der Krönungsball im Festzelt. Tanzmusik liefert die Band „Starlight“. Erstmals werden auch die im Rahmen des Adventsmarktes eingenommenen Erlöse im Festzelt an den Verein Klartext für Kinder, das Hospiz Haus Sonnenschein und den Verein Hilfe für Copceac übergeben. „Wie viel zusammengekommen ist, verraten wir noch nicht, aber es geht für jeden um vierstellige Summen“, so Bacchus.

Großes Programm für Kinder

Beim Familienfest am Sonntag stehen die Kinder im Mittelpunkt: „In diesem Jahr haben wir das Spielangebot noch einmal erweitert“, verrät Bacchus. Das reicht vom traditionellen Kindervogelschießen (bis neun Jahren), dem Laserschießen (ab zehn Jahren) bis zu einer Kinderolympiade. Die Disziplinen: Torwandschießen, Fußball-Dart, Leitergolf, Heißer Draht und Kegelbahn. Es gibt zwei Hüpfburgen, Kinderschminken, eine Ballonkünstlerin modelliert bunte Figuren und das Spielmobil „Blauer Kuni“ steht bereit. Außerdem wartet an diesem Tag eine Tombola mit Preisen für Klein und Groß auf die Gäste, Musik gibt es von der niederländischen Gruppe EX-GG.

An allen drei Tagen ist selbstverständlich für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt. Im nächsten Jahr, kündigt Bacchus an, werde das Familienfest noch einmal ausgeweitet – dann feiert die St. Josef Schützenbruderschaft ihren 575. Geburtstag.

