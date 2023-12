Kamper Berg: Warum dieser Weihnachtsmarkt besonders ist

Schützen organisieren den Hüttenzauber und verkaufen Handgemachtes. Der Erlös ist für den guten Zweck. Und der Pfarrer lädt zur Polonaise ein.

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt: Während sich die Besucher und Hüttenhändler am Fuße des Zechenturms an diesem Wochenende in den Endspurt werfen (Samstag geöffnet von 14 bis 21, Sonntag von 12 bis 20 Uhr), bereitet man sich auf dem Kamper Berg auf den Budenzauber vor, der traditionell am 3. Adventswochenende stattfindet.

Erste Vorzeichen sind auf demKamper Berg bereits zu erkennen. Die große Tanne, die von Familie Nowak aus Alpen gespendet wurde, wurde von einem kleinen Team der St. Josef Schützenbruderschaft gefällt, transportiert und schon vergangene Woche auf dem Abteiplatz aufgestellt. Auch der Eingangsbogen steht schon. Den haben die Kamper Schützenbrüder mit Unterstützung der St. Johannes Nepomuk Bruderschaft gebunden.

Dieser Weihnachtsmarkt ist nicht wie jeder andere. Das liegt nicht nur an der besonderen Kulisse mit der Abteikirche im Hintergrund. Es ist auch der Grundsatz, dem dieser Markt folgt. 15 Hütten werden von Bruderschaftsmitgliedern, deren Familien, Freunden und Bekannten betrieben. Regionale Vereine und Gewerbetreibende sind in den weiteren Hütten zu finden. Diese fühlen sich dem Zweck des Adventsmarktes sehr verbunden und unterstützen die Projekte der Bruderschaft meist bereits seit vielen Jahren. Die Bruderschaft spendet jährlich die Erlöse aus dem Adventsmarkt für soziale Projekte. Auf dem Markt wird an der Infotafel über die geplanten Empfänger und deren Tätigkeiten informiert.

Handgemachtes für Haustiere

Am Samstag, 16. Dezember, öffnen um 14 Uhr insgesamt 31 Hütten auf dem Kamper Klosterberg ihre Fenster. Das sind zwei mehr als im vergangenen Jahr. In diesem Jahr sollen die Hütten in einem größeren Oval in Richtung Kloster etwas ausgedehnter aufgestellt werden, heißt es von der Bruderschaft.

Auch das Angebot ist besonders und nicht von der Stange. Vieles ist handgemacht. Mitbringsel für die Weihnachtszeit, Weihnachtsgebäck, Liköre, Schmuck, Bastelarbeiten und Deko, Filz- und Wollsachen, Korbwaren, Mode und Accessoires werden angeboten. In diesem Jahr sind zu den altbewährten Angeboten und Ausstellern ein paar neue hinzugekommen. Besondere Wurzelholzobjekte sind zu bestaunen oder Laserprodukte aus Holz. Der bekannte Kamp-Lintforter Hobbyfotograf Stefan Büschken stellt seine „TinyPlanets“ aus und hat auch in kleineren Formaten ganz besondere Aufnahmen im Gepäck. Erstmals wird es auch handgemachte Produkte für Haustiere geben. Fair gehandelte Produkte von „Fair Rhein“ und Waren aus dem Klosterladen des Geistlichen und Kulturellen Zentrums erweitern das Spektrum. Im Rokokosaal können Hungrige sich zum Grünkohlessen niederlassen. Der Wickrather Bauernladen bringt verschiedene selbstgemachte Leckereien mit, daneben strahlt der Lichterglanz der Gärtnerei Brandt. „Schaf-Gabe“ und „lachende Ziege“ schmeicheln mit wärmenden Fellen, Decken, Handschuhen, Socken und Schals, daneben gibt es Produkte aus dem Hofladen.

Natürlich gibt es auch was zu essen. Die Bruderschaft bietet frische Reibekuchen mit Apfelmus an, ebenso Würstchen vom Grill. Leckere Flammkuchen backen die Lions, die Frikadellen steuern die Rotarier bei. Direkt vor Ort werden Forellen geräuchert und verkauft. Wem der Sinn nach etwas Süßem steht – kein Problem. Frische Waffeln, Kuchen, Krapfen und frische Apfelpüfferchen runden das Angebot ab. Die Crêpe-Hütte bietet Süßes und Herzhaftes an.

Das Rahmenprogramm Samstag: 15 Uhr, Posaunenchor Hoerstgen, anschließend stimmungsvolle Musik mit den holländischen Weihnachtsmännern der Gruppe EX-GG. 17.45 Uhr: Pfarrer Joachim Brune lädt zur Polonaise in die Abteikirche mit dortigem adventlichem Impuls und Segen ein. Mit Einbruch der Dämmerung wird die 900, die der Laga-Förderverein im Rahmen des Jubiläumsjahres am Kamper Berg gepflanzt hat, beleuchtet. Sonntag: 11 Uhr, weihnachtliche Klänge aus dem Saxophon. 12 Uhr, Auftritt der Kita Spatzennest. 14 Uhr, latzkonzert des Posauenchores „C. Lietzow und Freunde“, 15 Uhr Chor „Musik Inklusive“. 16 Uhr, Platzkonzert der Jagdhornbläser des Hegerings Lintfort-Neukirchen.

Abwechslungsreich geht es auch bei den Getränken zu, das Angebot reicht von der beliebten heißen Oma, Eier- und Apfelpunsch über Kakao, Met und Feuerzangenbowle bis zum klassischen weißen und roten Glühwein, gern auch mit Schuss. Bier und Alkoholfreies stehen natürlich auch bereit.

Der Klassiker: Der alljährliche Kartenvorverkauf für die Karnevalssitzung des Elferrat Rot-Weiß Kamp startet traditionell zum Adventsmarkt.

An beiden Tagen gibt es besondere Angebote für Kinder und Jugendliche: Der blaue Kuni mit vielen Spielmöglichkeiten steht bereit. Am Stand der Kita Spatzennest können die Kleinen Kerzen ziehen. Die Kamper Jugend betreibt eine Vorlesehütte, in der sich Kinder stündlich schöne Geschichten anhören können.

Die Schützen bitten die Besucher möglichst zu Fuß nach Kamp zu kommen oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Parkmöglichkeiten vor Ort sind sehr begrenzt.

Öffnungszeiten des Hüttendorfes am Samstag, 16. Dezember von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember von 11 bis 20 Uhr.

