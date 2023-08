Kamp-Lintforter Verein findet Bergbau-Original bei Ebay

Kamp-Lintfort. Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition hat zugeschlagen: Eine Kippkarre ziert jetzt die Remise im Schirrhof. Und das ist noch nicht alles.

Das darf man getrost ein Schnäppchen nennen: Eine historische Kippkarre schmückt seit einigen Tagen die Remise im Schirrhof. Für 360 Euro erwarb die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition das alte Transportfahrzeug bei Ebay, restaurierte es ebenso aufwendig wie liebevoll und erinnert damit an den Arbeitsalltag am Schirrhof in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Lange habe man seinerzeit beim Einzug in den Schirrhof darüber nachgedacht, wie man die Remise nutzen sollte, erinnerte der erste Vorsitzende der Fördergemeinschaft Norbert Ballhaus an die ursprüngliche Planung, in dem offenen Gebäudeteil historische Exponate hinter Glas auszustellen. „Zum Glück haben wir das so nicht realisiert – inzwischen ist die Remise ja auch zu einem beliebten Veranstaltungsort geworden.“

Der Vorstand der Fördergemeinschaft und die weiteren Projektbeteiligten mit den beiden Exponaten und dem Gemälde. Pfarrer Joachim Brune (l.) segnete die Kippkarre. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Letztlich haben jetzt zwei Exponate, die Kippkarre und die Esse aus der RAG-Ausbildung, hier ihren Standort gefunden, jedes für sich repräsentiert ein halbes Jahrhundert Bergbaugeschichte in Kamp-Lintfort, „und das auf zehn mal fünf Metern“, so Ballhaus. Kippkarren, auch Schlagkarren genannt, waren damals tatsächlich in der Remise untergebracht. Von Pferden gezogen transportierten sie jeden Morgen Futtermittel für die Zechenpferde. Mit den großrädrigen einachsigen Wagen wurden außerdem Kohlen für den Hausbrand in die Zechensiedlung geliefert.

Auch interessant: Beachparty 2023 in Kamp-Lintfort: Alle Infos im Überblick

Dazu passt ein Gemälde, das der Fördergemeinschaft über Egon Häusler quasi in den Schoß fiel, weil eine Kamp-Lintforter Praxis neu gestaltet wird. Das offenbar in den 1950er Jahren gemalte Bild eines noch nicht identifizierten Künstlers zeigt eine ebensolche Kippkarre samt Pferd vor der Kulisse der Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort. „Das Bild wird bei uns einen Ehrenplatz erhalten“, so Ballhaus.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland