Kamp-Lintforter Unesco-Schüler gesund aus Italien zurück

In anderen Städten wurden Skifreizeiten abgesagt, ein Bus kurz vor der Ankunft in Österreich wieder heimgeschickt. 30 Schüler der Unesco-Gesamtschule haben jetzt ihre Skifreizeit in Südtirol im Ahrntal verbracht. „Sie waren nicht im Krisengebiet. Aber sie waren in Italien. Das allein reicht schon für Nachfragen und besondere Umsicht“, erklärt Schulleiter Jürgen Rasfeld auf NRZ-Anfrage, der keine Panik schüren will.

Die gute Nachricht: Bisher scheinen laut Rasfeld alle soweit gesund zu sein, mit Ausnahme der einen oder anderen, ganz gewöhnlichen der Jahreszeit entsprechenden Erkältung. Seit Ende der Karnevalswoche sind die Schüler wieder daheim. „Wir haben mit den Eltern gesprochen, Briefe verschickt und auf wichtige Links aufmerksam gemacht“, sagt der Schulleiter.

Stadt Kamp-Lintfort: stellt Seife und Klopapier nur zur Verfügung

Darüber hinaus seien die Schultoiletten im Fokus, was den Vorrat an Seife angeht, alle Klassen- und Kursräume seien zusätzlich mit Seife ausgestattet worden. Und ja, die Lehrer wurden nochmal unterwiesen, wie das mit dem richtigen Händewaschen geht, so der Schulleiter. Vom Unterricht musste bisher wegen Corona-Verdachts niemand ausgeschlossen werden, heißt es aus der Schule.

Wie die Schulen es mit der Hygiene handhaben, sei nicht in der Verantwortung der Stadt, erklärt Dezernent Christoph Müllmann: „Wir stellen die Hygiene-Artikel zur Verfügung.“ Am Schulzentrum beispielsweise werden die Toiletten drei Mal am Tag gereinigt. „Das bleibt auch erstmal so.“