Kamp-Lintforter treten eine Reise in die Musicalwelt an

Von New York ging es nach Paris und dann sogar in die Unterwasserwelt – und das alles in knapp drei Stunden. Das Ensemble von „Musical Highlights“, einer Produktion des Creativ Teams aus Menden, hat die Besucher der Stadthalle mit auf eine musikalische Weltreise genommen. Hits aus fast 30 verschiedenen Musicals und Zeitepochen präsentierten die sieben Sänger am Samstagabend in Kamp-Lintfort.

„Wir haben ein anspruchsvolles und kurzweiliges Programm mitgebracht“, sagte Sängerin Sabine Neibersch. Damit hatte sie nicht zu viel versprochen.

Das Repertoire reichte von opernartigen Balladen aus Phantom der Oper über Broadway-Klassiker, wie New York, New York, bis hin zu lockeren Melodien aus Grease.

Es wurde viel geboten in der Stadthalle Kamp-Lintfort. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FFS

Neben Neibersch standen Lara Grünfeld, Marilyne Bäjen, Venera Jakupov, Kevin Weatherspoon, Mark John Forbes und Jeffrey Italiaander auf der Bühne. Die Künstler traten in verschiedenen Formationen auf. Sangen allein, im Duett oder auch als Gruppe.

Kamp-Lintforter zeigten sich begeistert

In einem Block wurde sich den Disney-Produktionen gewidmet. Stücke aus König der Löwen, Aladdin oder Arielle, die Meerjungfrau waren zu hören. Nach dem biblischen Musical Joseph ging es laut, schräg und schrill und somit ziemlich konträr mit Auszügen aus der Rocky Horror Show weiter.

Beim Publikum kam die Mischung gut an. Die Zuschauerinnen und Zuschauer applaudierten nach jedem Stück. „Bravo“-Rufe waren zu hören.

Im Minutentakt folgte eine gelungene Darbietung nach der anderen. Statt verspielter Bühnenkulissen, wie man es oft von klassischen Musicalinszenierungen kennt, stand eine große LED-Leinwand auf der Bühne, auf die jeweils passende Bildszenen projiziert wurden.

So prasselte bei „I’m Singing in the Rain“ Regen über die Leinwand. Der Regenschirm, den Sabine Neibersch anreichte, war da natürlich rein obligatorisch. Auf diese Art von Bühnenbild musste man sich vielleicht etwas einlassen, so stand aber definitiv der Gesang im Vordergrund. Und der konnte mit dem der ganz großen Produktionen definitiv mithalten.

Besonders umjubelt wurde das Solo von Marilyne Bäjen. Sie sang „Mehr will ich nicht von dir“ aus dem Musical Phantom der Oper. Selbst die sehr hohen arienartigen Passagen sang sie mit kraftvoller Stimme.

Das musikalische Niveau in der Stadthalle war hoch

An Kostümen haben die Darsteller auf keinen Fall gespart. Zu fast jedem Lied hatten sich die Sänger umgezogen. Das Glitzerkleid oder der Anzug wurden schnell gegen Petticoats oder rockige Lederoutfits eingetauscht.

Auch die Pause tat der guten Stimmung im Publikum keinen Abbruch. Bei den Hits von Queen aus dem Musical „We will rock you“ klatschten die Besucher den bekannten Rhythmus in der zweiten Hälfte sofort wieder mit. Bei „How deep is your love“ aus Saturday Night Fever bewiesen die drei Männer, wie gut sie ihre Stimmen beherrschten: Kopfstimme war gefragt.

„Es war einfach klasse und beeindruckend, wie sieben Sänger so eine große und vielfältige Show stemmen“, sagte eine Besucherin am Ende. Die geforderte Zugabe gab es natürlich auch. Ein Medley aus dem Film „Priscilla“ war zu hören.