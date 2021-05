Kamp-Lintforter Theologenkreis verurteilt Hetze und Gewalt

Kamp-Lintfort. Imam Mustafa Klanco und Pfarrer Markus Bastek beziehen Stellung gegen Antisemitismus und Islamophobie. Sie mahnen, im Alltag achtsam zu bleiben.

Der Theologenkreis Kamp-Lintfort bezieht aus gegebenem Anlass jetzt in einer Mitteilung an die Presse Stellung gegen Antisemitismus und Islamophobie: „Der Theologenkreis in Kamp-Lintfort steht für aktiven und konsequenten Frieden zwischen verschiedenen Religionen und Kulturen. Unser Wesen ist es, unterschiedliche Menschen an den Tisch des Dialogs und der Freundschaft zu führen. Darum verurteilen wir entschieden jeden Hass, jede Hetze und jegliche Gewalt – auch die neuaufbrandende Gewalt im Nahost-Konflikt“, heißt es in der Stellungnahme.

Und weiter: „Mit Erschüttern haben wir die zahlreichen antisemitischen Äußerungen und Taten der letzten Wochen im Zusammenhang mit den Protesten bezüglich des Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis zur Kenntnis genommen. Wir stellen uns schützend vor unsere jüdischen Freunde und Nachbarn und verurteilen jede Gewalt gegen sie – sei es in Taten oder Worten. Leider sind auch Muslime in diesen Tagen Anfeindungen ausgesetzt.

Die Gewaltspirale brechen

Auch mit ihnen solidarisieren wir uns. Wir lehnen jede einseitige Beurteilung dieses Konflikts ab, bei dem auf beiden Seiten die Zivilbevölkerung massiv leidet. Wir stehen an der Seite aller Menschen, die der Gewalt und dem Krieg zum Opfer fallen und beten für ein baldiges Ende der kriegerischen Auseinandersetzung und für Frieden.

Uns ist bewusst, dass dieser hochkomplexe Konflikt weder mit dieser Stellungnahme noch mit unserem Aufruf gegen die Gewalt gelöst oder auch nur entschärft werden könnte. Dennoch können wir etwas tun: Denn Hass, Ausgrenzung, Antisemitismus und auch Islamophobie entstehen im Kleinen. In Gesprächen am Tisch, in Diskussionen im Alltag und in gesellschaftlichen Strukturen, die ein ,Wir gegen die’ begünstigen oder erzeugen. Wir achten auf unsere Worte und wir schreiten ein, wenn uns in unserem Umfeld Parolen, Lügen oder Hasssprache zu Ohren kommen.“

Die Opfer von Gewalt und Hass schützen

Daher ruft der Theologenkreis die Mitglieder seiner Kirchen und Moscheen dazu auf, dies auch zu tun: „Wenn wir uns nicht zum Hass hinreißen lassen und stattdessen stets gelassen und freundlich auch mit vermeintlichen Gegnern und sogenannten Feinden umgehen, können wir die Gewaltspirale brechen, die stets im Kleinen beginnt und mit Blutvergießen endet.“

Der Theologenkreis in Kamp-Lintfort werde sich mit aller Kraft dafür einsetzen, nachhaltigen Frieden zu schaffen, der alle Beteiligten etwas koste, die Opfer von Gewalt und Hass schütze und letztlich die einzige Chance sei für die Welt, die alle sich im Herzen wünschen: Eine Welt, in der alle Menschen gut zusammen leben können, heißt es abschließend.

