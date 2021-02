Kamp-Lintforter steht wegen zwei Raubüberfällen vor Gericht

Moers/Kamp-Lintfort. Ab Mittwoch muss sich ein 50-jähriger Kamp-Lintforter vor Gericht verantworten. Er soll zwei Taxifahrer beraubt und mit dem IS gedroht haben.

Ein 50-jähriger Türke aus Kamp-Lintfort muss sich ab Mittwoch wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung vor der auswärtigen Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers verantworten.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Nachmittag des 10. Augusts 2020 einen Taxifahrer, dessen Fahrgast er war, zu einem Waldgebiet in Rheinberg gelotst zu haben. Als das Fahrzeug anhielt, soll der Angeklagte ein scharf geschliffenes Dönermesser in Kopfhöhe des Taxifahrers gehalten und diesen aufgefordert haben, ihm sein Portemonnaie auszuhändigen.

Aus Angst um sein Leben soll der Fahrer dem Angeklagten das Portemonnaie mit 500 Euro Bargeld sodann auch übergeben haben. Bevor der Angeklagte mit der Tatbeute flüchtete, soll er den Taxifahrer mit den Worten gewarnt haben: „Ich bin vom IS, wenn du die Polizei rufst, werde ich dich finden und töten.“

Drei Tage später, am 13. August gegen 20 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Hier soll der Angeklagte - wiederum als Fahrgast eines Taxis in Rheinberg - den Fahrer unter Vorhalt eines Küchenmessers zur Herausgabe des Portemonnaies mit den Worten aufgefordert haben: „Gib mir dein Portemonnaie, dann passiert dir nichts.“ Aus Angst, von dem Angeklagten getötet zu werden, soll der Taxifahrer ihm das Portemonnaie mit insgesamt 100 Euro Bargeld auch übergeben haben.

Bevor der Angeklagte mit der Beute flüchtete, äußerte er laut Anklage gegenüber dem Fahrer: „Du bist gegen IS und ich bin IS.“ Zur Hauptverhandlung sind acht Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Das Landgericht hat für das Verfahren drei Termine angesetzt.