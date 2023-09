Kamp-Lintforter SPD kritisiert NRW: „Ein Schlag ins Gesicht“

Kamp-Lintfort. Das Land will weniger Geld für Breitensport ausgeben. Die SPD Kamp-Lintfort hält das für falsch. Dabei geht es nicht nur um sportliche Leistung.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt hält die von der schwarz-grünen Landesregierung geplanten Kürzungen im Sport für einen Schlag ins Gesicht der örtlichen Vereine. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Dass der Sport in Kamp-Lintfort eine überragende Bedeutung habe, habe sich jüngst im Ausschuss Bildung, Kultur und Sport gezeigt. So seien in der Sitzung im Mai insgesamt eine Viertelmillionen Euro Zuschüsse an Vereine und Verbände nach den Sportförderrichtlinen 2023 verteilt, davon insgesamt 55000 Euro für die Förderung von Jugendlichen und Übungsleitern, heißt es weiter.

Förderprogramme sollen enden

„Mit Enttäuschung und Unverständnis stellen wir nun fest, dass die Landesregierung in ihrem Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 eine pauschale Kürzung zahlreicher Mittel für den organisierten Sport vorsieht. Diese treffen den Kamp-Lintforter Sport unvermittelt und das in einer Zeit zurückliegender Krisenjahre und anhaltender Inflation mit erheblichen Kostensteigerungen für die Vereine“, wird der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Thiele zitiert. Sinnvolle Programme, z.B. das Förderprogramm„Moderne Sportstätte 2022“, sollen nicht weitergeführt werden – im Gegensatz zur Zusage, die Mittel nach einer Überprüfung weiterhin zu gewähren, so die SPD.

Mit diesem Projekt konnten Sportanlagen wie beispielsweise die am Volkspark ertüchtigt und weiterentwickelt werden. Nach den Landesplänen sollen Übungsleiterpauschalen gekürzt werden. Insbesondere diese Maßnahme werde eine direkte Auswirkung auf die Vereinsarbeit und das Ehrenamt haben. Dabei gehe es nicht nur um die sportlichen Fähigkeiten. Jugendarbeit im Sport sei immer auch Jugendhilfe wie z.B. Förderung der Gemeinschaft und Integration, heißt es von Kevin Waldeck, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.

Die chronische Unterfinanzierung von Seiten des Landes schränke dagegen die Handlungsfähigkeit der Kommune zunehmend ein. Die Sparmaßnahmen könne die Stadt nicht auffangen. Man erwarte von der Landesregierung, ihre Anstrengungen zur Förderung des Sports zu verstärken.

