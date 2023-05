Tierschutz Hund mit Säure übergossen: Will niemand Fozzie Bär haben?

Kamp-Lintfort. Das traurige Schicksal von Fozzie Bär aus Kamp-Lintfort bewegte viele Menschen. Trotzdem sucht der Rüde noch ein neues, liebevolles Zuhause.

Die Anteilnahme war groß, als Fozzie Bär an dieser Stelle erstmals vorgestellt wurde. Sein Schicksal hat viele berührt. Wurde doch der arme Hund in seiner ursprünglichen, ausländischen Heimat ausgesetzt und mit Säure übergossen. Und doch fehlen Interessenten, die dem Mix-Rüden nun ein schönes Zuhause bieten wollen. Der lustige Lockenhund ließ sich trotz seiner brutalen Behandlung die Liebe zum Menschen nicht nehmen, heißt es aus der Tierherberge.

Fozzie Bär hat ein ganz feines Wesen, ist sehr gut verträglich mit Artgenossen beiderlei Geschlechts, möchte aber im neuen Zuhause lieber Einzelprinz sein, weil er nach Zuneigung dürstet. Er ist freundlich und aufgeschlossen allen Menschen gegenüber, liebt abwechslungsreiche Spaziergänge und wird gerade an Katzen gewöhnt. In ihm steckt ein kleiner Abenteurer und er sollte nie unbeaufsichtigt im Garten sein, da er sehr gut klettern kann. Ansonsten kann über diesen liebenswerten Burschen, der mitten im Leben steht, nur Gutes berichtet werden. Er hat ein ausgeglichenes Temperament, ist sehr gehorsam und läuft artig an der Leine.

Tierherberge Kamp-Lintfort, Tel. 02842/928 3213

