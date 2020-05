Kamp-Lintforter Linke wählen ihren Bürgermeisterkandidaten

Sidney Lewandowski geht für die Linke in Kamp-Lintfort ins Rennen um das Bürgermeisteramt.

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforter Linke gehen mit Sidney Lewandowsky als Bürgermeisterkandidat in den Wahlkampf. Seine Wahl lief über einen ungewöhnlichen Weg.

Die Linke in Kamp-Lintfort hat auf ihrer Wahlversammlung ihren Bürgermeisterkandidaten und die Ratsliste gewählt. Als Bürgermeisterkandidaten hat die Partei den 27-jährigen Sidney Lewandowski gewählt, teilt die Partei mit. Auf der Liste folgen: Susanne Hirschberg, Patrick Kuhs, Michael Kazuch, Laura Kazuch, Maike Fahrenholz, Dr. Bernd Kern und Stefan Dammertz.

Lewandowski führt seit 2014 die Fraktion vor Ort an und ist seit mehreren Jahren Sprecher der Linken in Kamp-Lintfort. Als starkes Zeichen wird es laut Pressemitteilung gewertet, dass die Linken erst das Wahlprogramm verabschiedeten, bevor es um Personen ging.

„Es heißt jetzt einen fairen Wahlkampf zu führen und die Inhalte in den Vordergrund zu stellen, damit die sinnvollsten und besten Vorschläge Mehrheiten gewinnen“, erklärt dazu Sidney Lewandowski. Er wolle eine klare soziale Alternative sein zu den derzeitigen Bürgermeisterkandidaten. Denn Kamp-Lintfort hinke nach seiner Auffassung in vieler Hinsicht stark hinterher, ob es beim Wohnungsbau ist oder auch in der Umweltfrage.

Die Linke wolle Ideen in die nächste Wahlperiode einbringen und sei gespannt, welche Fraktionen im Rat ihre Anträge unterstützen werden.