Kamp-Lintforter Landtagsabgeordneter will einen Waldgipfel

Kamp-Lintfort. SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider will Wälder besser vor Dürre und Feuern schützen. Auf einem Waldgipfel sollen Akteure sich austauschen.

Der hiesige SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider appelliert an die Kommunen im Kreis, die Vegetationsbrandbekämpfung stärker in die Gefahrenanalyse ihrer Brandschutzbedarfspläne zu integrieren. Die Räte der Kommunen sollten bei den aktuellen Haushaltsberatungen überprüfen, ob die Feuerwehren vor Ort Geld für weitere Fortbildungen und Ausstattung benötigen. Das könne dann im aktuellen Haushalt 2021 berücksichtigt werden.

Spezialausbildung ist zwingend erforderlich

Für die Brandbekämpfung in der Vegetation (Wald, Heide) ist eine entsprechende Spezialausbildung für die Einsatzkräfte zwingend erforderlich, hatte der Kreisbrandmeister in seinem Antwortschreiben an den Abgeordneten erklärt. Ohne das dort vermittelte Wissen können die in Zukunft häufiger auftretenden Brände von Feldern, Wiesen und Wäldern nicht gelöscht werden. Das aktuelle Seminarangebot reiche jedoch noch nicht für alle Feuerwehren aus.

Auf Kreisebene hat sich bisher erst ein Feuerwehrmann zum Multiplikator für den Bereich Wald- und Vegetationsbrände ausbilden lassen. Neben der Spezialausbildung ist auch die richtige Ausstattung, zum Beispiel spezielle Löschfahrzeuge oder Werkzeuge, die beim Durchqueren von dichter Vegetation helfen, wichtig für den Einsatz in der freien Natur.

Wehren arbeiten bereits zusammen

Laut Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen werde die Bekämpfung von Waldbränden generell seit einigen Jahren geübt und die Ausrüstung entsprechend angepasst und ergänzt. Feuerwehren aus verschiedenen Städten und Gemeinden arbeiten zudem bei der Brandbekämpfung zusammen – so etwa in der Kamp-Lintforter Leucht und bei den Feuerwehren in Wesel, Hamminkeln und Hünxe.

„Es bedarf einer gemeinsamen Kraftanstrengung, um unsere heimischen Wälder vor Dürre und Feuern zu schützen. Die Waldbrandgefahr ist dabei nur ein Punkt auf einer langen Liste von Themen und Gefahren für die Zukunft der Wälder im Kreis“, so Schneider. „Aus diesem Grund möchte ich einen Waldgipfel anstoßen, bei dem alle wichtigen Akteure von den Förstern und Waldbesitzern bis hin zur Feuerwehr gemeinsam beraten, wie wir den Wald am besten für zukünftige Generationen bewahren können.“ Der Waldgipfel soll Anfang 2021 in digitaler Form stattfinden.