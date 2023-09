Kamp-Lintforter Klinik-Mitarbeiter protestieren vor Landtag

Das St. Bernhard-Hospital beteiligt sich am großen Krankenhausprotest in Düsseldorf.

Kamp-Lintfort. Mitarbeiter des St. Bernhard Hospitals setzen am Mittwoch ein Zeichen gegen die Bundesregierung. Das fordert das Kamp-Lintforter Krankenhaus.

Ein ganzer Bus voller Mitarbeiter des St. Bernhard Hospitals macht sich am Mittwoch auf den Weg nach Düsseldorf, um von der Bundesregierung eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser einzufordern. Inflationskosten und Tariferhöhungen treiben die Betriebskosten der Kliniken in die Höhe, heißt es in einer Pressemitteilung. Jedoch: „Bisher weigert sich der Bund aber, seinem gesetzlichen Auftrag zu entsprechen und eine den steigenden Betriebskosten angemessene Vergütung für die Kliniken zu ermöglichen. In der Folge werden immer mehr Krankenhäuser in eine wirtschaftliche Schieflage geraten.“

Nicht nur Mitarbeiter des St. Bernhard Hospitals werden in Düsseldorf zur Kundgebung erwartet. Laut Mitteilung sollen es an die 10.000 Beschäftigte im Krankenhauswesen sein, die vor dem Landtag protestieren unter dem Motto: „Die beste Medizin: saubere Finanzierung“. Der Protest wird um „fünf vor zwölf“ beginnen. Bundesweit sollen ähnliche Veranstaltungen stattfinden.

Krankenhausprotest in Düsseldorf: „Viele Arbeitsplätze in Gefahr“

„Alle Klinik-Geschäftsleitungen stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Sie wollen den Beschäftigten die verdiente Tariferhöhung zahlen. Denn damit werden die Wertigkeit ihrer Arbeit und ebenso die Attraktivität der Krankenhäuser als Arbeitgeber unterstrichen. Aber weil den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern das Geld dazu fehlt, bringen sie ihr Krankenhaus und damit viele, viele Arbeitsplätze in Gefahr“, heißt es in der Mitteilung von Ingo Morell, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW).

Josef Lübbers als Geschäftsführer des Kamp-Lintforter Hospitals hat ähnliche Befürchtungen: „Die Krankenhäuser in NRW stehen vor extremen Herausforderungen, weil sie durch enorm gestiegene Kosten immer mehr in eine wirtschaftliche Schieflage geraten.“ Er sieht die Krankenhäuser als Säule der Daseinsvorsorge massiv überfordert, wenn die Tariferhöhungen nicht refinanziert würden. Kliniken gerieten in finanzielle Not, in der Folge „drastische Versorgungseinschränkungen.“

