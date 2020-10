Kamp-Lintfort. Was macht ab Montag zu, was kann offen bleiben? Die Stadt wartet noch auf die neue Verordnung. Fest steht, dass es wieder die Hall of Fame trifft.

Noch ist die neue Coronaschutzverordnung mit den konkreten Vorgaben nicht in den Rathäusern angekommen. Fest stehe aber bereits jetzt, dass das Panoramabad Pappelsee, ebenso wie Sporthallen und Sportplätze ab dem 2. November geschlossen bleiben, teilte Stadtsprecher Jan Bergmann auf NRZ-Anfrage mit.

Wie es in der kommenden Woche aber zum Beispiel für Seniorenbegegnungsstätten oder etwa bei der Mediathek aussieht – „dazu können wir ohne die Allgemeinverfügung des Landes noch nichts sagen“, so Bergmann. Ein weiterer für die Stadt wichtiger Termin fällt auf den 3. November: Dann soll sich der neue Rat konstituieren. „Stand heute soll die Sitzung stattfinden“, so Bergmann. Das aber nicht wie üblich im Ratssaal, sondern mit Blick auf die Einhaltung der Abstandsregelung in der Stadthalle.

Klar ist auch jetzt schon, dass die Gastronomie, Fitnessstudios, Spielhallen und auch das Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame nach dem ersten Lockdown im März erneut schließen müssen. Ähnlich wie viele Gastronomen hat auch Kinobetreiber Meinolf Thies wenig Verständnis dafür, dass es erneut die Kinos trifft: „Es hat im Kino keine nachgewiesenen Infektionen gegeben – weltweit“, sagt Meinolf Thies.

Bei den vom Bund angekündigten Förderprogrammen gelte es nun, erst einmal abzuwarten und zu schauen, wie diese ausgestaltet seien und auf welche Betriebe sie zugeschnitten sind. „Man muss überlegen, welche Scherbenhaufen wir 2021 zusammenkehren müssen.“ warnt der Kinobetreiber.

Für die Hall of Fame bedeute der Lockdown zunächst einmal, dass die Kinosäle nach dem cineastischen Halloween-Wochenende ab kommenden Montag voraussichtlich bis Donnerstag, 3. Dezember, leer bleiben. Thies: „Und dann müssen wir sehen, was geht.“ Wegen der Kinoschließung müssten nun allein acht im November geplante Filmstarts verschoben werden. „Die werden dann aber vermutlich erst im nächsten Jahr zu sehen sein“, schätzt Thies.