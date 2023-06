Kamp-Lintforter Ingenieure helfen bei Mega-Klima-Projekt

Kamp-Lintfort. Die uttc-Ingenieurgesellschaft gibt es seit 20 Jahren. Aktuell steht das Projekt eines Top-Kunden im Fokus. Was die Ziele des Unternehmens sind.

Ein runder Firmengeburtstag in Kamp-Lintfort: Ende Juni 2003 wurde die uttc-Ingenieurgesellschaft mbH in Kamp-Lintfort gegründet. Dem Team geht es vor allem um Sicherheit am Arbeitsplatz, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Deutschland jeden Tag ein bisschen sicherer zu machen und gleichzeitig das lebenswichtige Thema der Klimaneutralität nicht aus den Augen zu verlieren: So formuliert die Gesellschaft ihre Ziele. Inhaltlich geht es um Maschinen- und Anlagensicherheit sowie dem Explosionsschutz in der Industrie, vornehmlich in Deutschland und den angrenzenden Ländern der Europäischen Union.

Neben den sicherheitstechnischen Prüfungen werden laut Mitteilung die gesetzlich vorgeschriebenen, notwendigen Dokumentationen erstellt, wie zum Beispiel Risikobeurteilungen, Betriebsanleitungen und Explosionsschutzdokumente. Großen Raum nahm von Beginn an die Unterstützung und Umsetzung von CE-Kennzeichnungen ein. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Gründers Wilhelm Künsler vor fünf Jahren haben Lilla Meyer-Heinz und Thomas van Eymeren – beides Mitarbeiter fast von Anfang an – die Leitung des Unternehmens übernommen.

Umwelt- und Klimaschutz sowie Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit seien im Laufe der Jahre weitere Bausteine im Firmenportfolio geworden. Nicht nur, dass Leistungen im Umweltschutz in diesem Bereich angeboten würden, man gehe hier auch mit gutem Beispiel voran. Die Ingenieurgesellschaft habe frühzeitig auf Stromerzeugung zum Eigenbedarf aus Photovoltaik gesetzt. Um den CO2-Fußabdruck weiter zu verkleinern, setze man nun verstärkt auf eine Umrüstung des hauseigenen Fuhrparks, so dass dieser ebenfalls aus grünem Strom betrieben werden kann.

Auch Kunden würden auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützt. Ein aktuelles Projekt mit dem langjährigen Top-Kunden HeidelbergCement, jetzt HeidelbergMaterials strebe mit mehreren bereits laufenden Maßnahmen bis 2030 CO2-Reduktionen von bis zu zehn Millionen Tonnen an.

Die Mitarbeiter der uttc-Ingenieurgesellschaft freuen sich, so die Mitteilung, bei der Planung und dem Bau dieser durch Gelder der Europäischen Union geförderten Pilotanlage im Bereich Explosionsschutz und Anlagensicherheit unterstützend tätig zu sein. Für die nächsten 20 Jahre habe uttc sich vorgenommen bei ähnlichen Projekten nicht nur die Anlagen in Deutschland, sondern auch in vielen weiteren Ländern sicherer zu machen und so die Arbeitsplätze der Mitarbeiter langfristig zu sichern.

