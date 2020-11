Kamp-Lintforter Grundschüler stellen Laternen in die Fenster

Kamp-Lintfort. Coronabedingt sind alle St. Martinsfeiern abgesagt. Die Grundschule am Pappelsee feiert das Fest jetzt auf eine ganz neue Art.

Coronabedingt dürfen in diesem Jahr keine St. Martinsumzüge und Großveranstaltungen mit vielen Besuchern stattfinden. Weil das Martinsfest an der Grundschule am Pappelsee aber traditionell einen hohen Stellenwert hat, haben sich Lehrer und Schüler eine besondere Aktion ausgedacht.

Wie in jedem Jahr wurden in jeder Klasse kunterbunte Laternen gebastelt: Es entstanden bunte Schirmchen-Laternen und vor allem solche, die das jeweilige Klassentier zeigen – darunter Löwen, Erdmännchen, Schildkröten und Füchse.

Gemeinsam mit dem Awo-Seniorenheim und dem Friederike-Fliedner-Haus entstand der Plan, den dort lebenden Seniorinnen und Senioren zum Martinsfest eine besondere Freude zu machen: Die Grundschüler bemalten rund 660 Teelicht-Banderolen mit Martinsmotiven. Ein Teelicht pro Schüler spendeten die Schüler den Bewohnern der beiden Altenpflegeheime, ein Teelicht nahmen die Schüler mit nach Hause zu ihren Familien. So teilten die Schüler mit denjenigen ein Licht, die aktuell besonders von den Corona-Maßnahmen betroffen sind. Damit beteiligt sich die Grundschule am Pappelsee außerdem an der diesjährigen Martinsaktion der Sternsinger „Teile dein Licht!“

Auch um eine Alternative für die Laternenausstellung hatte sich die Schule bemüht. In diesem Jahr präsentieren die Schülerinnen und Schüler in der Martinswoche noch bis zum kommenden Freitag, 13. November, hell erleuchtet ihre gebastelten Laternen an beiden Schulstandorten in den Fenstern der Grundschule. Die Bewohner Kamp-Lintforts sind herzlich zu einem abendlichen Spaziergang eingeladen, um die leuchtenden Laternen zu bestaunen.