Kamp-Lintforter Feuerwehrleute spenden Geld für Kollegen

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter Feuerwehr hat Geld für den Solidaritätsfond der Feuerwehren NRW gesammelt – als Unterstützung für Helfer der Flutkatastrophe.

Die Unwetter-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat vielfach tiefe Spuren hinterlassen. Teilweise sind Helfende verletzt, in einigen Fällen sogar bei Einsatzmaßnahmen zu Tode gekommen. Um in Not geratenen Feuerwehrangehörigen oder den Hinterbliebenen der im Einsatz verstorbenen Feuerwehrleute zu helfen, hat der Verband der Feuerwehren NRW seit einigen Jahren einen Solidaritätsfond der Feuerwehren NRW e.V. ins Leben gerufen. Der Fond hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Not geratene Helfende zu unterstützen.

Die Angehörigen der Feuerwehr Kamp-Lintfort greifen diese Möglichkeit auf und haben in den letzten Tagen in eigenen Reihen Geld gesammelt und an den Solidaritätsfond gespendet. So setzen sie ein Zeichen, dass die selbst in Not geratenen Helfenden auch nach den Einsätzen nicht vergessen sind und ihnen zusätzliche Unterstützung und Anerkennung entgegengebracht wird. Die Spenden verwendet der Fond nach eigenen Angaben für sämtliche Einsätze, aus denen sich Nachteile für Helfende und deren Angehörige ergeben haben. Somit kommt jede Spende Betroffenen in NRW zugute, die sich für die Gesellschaft engagieren.

