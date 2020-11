Die Anklage füllt mehrere Papiermappen. Insgesamt 73 Taten sind darin aufgelistet, die einem 47-jährigen Kamp-Lintforter vorgeworfen werden, der sich wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen vor der Moerser Außenstelle des Landgerichts Kleve verantworten muss. Zwischen Juni 2016 und August 2018 soll er das Vertrauen mehrerer Jungen aus dem Familienkreis der Nachbarn erlangt und sie unter anderem durch sogenannte Challenges, die mit Geldpreisen verbunden waren, zu sexuellen Handlungen gebracht und sich selbst an ihnen vergangen haben. Die Jungen, die zu den Tatzeiten zwischen acht und 14 Jahre alt waren, haben massivst unter den Taten zu leiden.

Der Angeklagte zeigte sich am Mittwoch umfassend geständig, bis auf wenige Ausnahmen gab er die Vorwürfe vollumfänglich zu. Einige vorgeworfene Taten, die nicht zur Gänze aufgeklärt werden konnten, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig eingestellt, so dass am Ende 65 Taten übrig blieben. Angesichts der Schwere hat die Reduzierung der Anklagepunkte keinen Einfluss auf den Strafrahmen. Der Vorsitzende Richter machte zu Anfang des Prozesses gar deutlich, dass am Ende nicht nur eine Haftstrafe, sondern auch eine Sicherungsverwahrung für den 47-jährigen Kamp-Lintforter stehen könnte, der durch sein Geständnis den Opfern eine Aussage vor Gericht ersparte.

Die Opfer des Kamp-Lintforter sind schwer traumatisiert

Die Taten haben demnach bei dem Angeklagten zu Hause, im Wald und in Freizeitbädern in der Umgebung stattgefunden. Der 47-Jährige lebte in der Doppelhaushälfte seiner Großmutter und freundete sich mit den Nachbarn an, übernahm sogar die Patenschaft des Sohnes. Über Nachhilfestunden bekam der Angeklagte näheren Kontakt zu dem Jungen und so auch zu weiteren Kindern aus der Familie. Insgesamt sechs Opfer sind in diesem Fall betroffen.

Seit 2018 sitzt der Angeklagte bereits eine sechsjährige Haftstrafe für weitere Taten an Kindern und Jugendlichen aus demselben Umfeld ab. Nach eigener Aussage habe er sich vor 2016 nie an Kindern vergangen. Allerdings ist er bereits wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften verurteilt worden.

Der 47-Jährige sprach im Rahmen seines Lebenslaufes von eigenen sexuellen Gewalterfahrungen, die er als 14-Jähriger erlitten habe. Andere Erfahrungen in diesem Alter hätten in ihm eine Wunschvorstellung hervorgerufen, die er an den Kindern ausgelassen habe.

Zwei Elternpaare sagten am Mittwoch aus und lieferten erschütternde Einblicke in das Innenleben der traumatisierten Jungen, die laut ihren Eltern keine Chance auf eine umfassende Therapie haben, solange das Verfahren nicht abgeschlossen ist. Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit, Verschlossenheit, schlechte Schulnoten. Sämtliche Fröhlichkeit sei aus ihrem Kind gewichen, sagte eine Mutter unter Tränen.

Aufsehen erregte am Mittwoch die Motorradgruppe „Bikers Against Child Abuse“ (Baca), die sich für misshandelte Kinder einsetzen und die einige Eltern zu dem Prozess begleiteten, um vor allem den betroffenen Kindern und Jugendlichen beizustehen. Dazu hatte sie beim Moerser Ordnungsamt eigens eine Versammlung angemeldet. Der Bikeraufmarsch, von dem während und nach dem Prozess allerdings nichts bemerkbar war, sorgte zunächst für Irritation und Gesprächsbedarf im Sitzungssaal.

Der Prozess wird am 3. Dezember fortgesetzt. Dann soll auch der Gutachter zu Wort kommen.