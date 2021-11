Kamp-Lintforter CDU beantragt fürs Freibad ein Hüpfkissen

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter CDU will bemerkt haben, dass eine neue Attraktion dem Freibad gut täte. Das Highlight könnte zum perfekten Zeitpunkt kommen.

Die CDU-Fraktion möchte, dass das Panoramabad Pappelsee attraktiver gestaltet wird. Laut einer Pressemitteilung will die Fraktion zur nächsten Sitzung des Betriebsausschusses Bad beantragen, für den Freibadbereich ein großes Hüpfkissen anzuschaffen und aufzustellen. Das Hüpfkissen solle im Wirtschaftsplan des Bades als sinnvolle Investition für das Jahr 2022 bereitgestellt werden.

„Das Panoramabad Pappelsee feiert im nächsten Jahr 10-jähriges Jubiläum, im Jahr 2012 wurde es eröffnet. Seitdem erfreut es sich vor allem in den Sommermonaten großer Beliebtheit. Alle im Rat vertretenen Fraktionen sind froh darüber, dass wir in unserer Stadt auch weiterhin ein Hallen- und Freibad für Schulen und Vereine, Familien und Freizeitschwimmer zur Verfügung stellen zu können“, stellt in der Mitteilung Wolfgang Holzgräfe, Sprecher der CDU im Betriebsausschuss Bad, fest.

Allerdings hätten aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden Simon Lisken viele Besucherinnen und Besucher in der letzten Zeit immer wieder bemerkt, dass eine neue Attraktion dem Bad gut tun würde. Ein großes Hüpfkissen, wie es auch andere Bäder im Freibadbereich angeschafft hätten, würde bei Familien, den Kindern und Jugendlichen eine schöne Abwechslung, eine Menge Spaß und Bewegung sowie neuen Schwung bringen. Platz genug sei im Freibadbereich ist vorhanden.

Darüber hinaus könne das große Hüpfkissen im nächsten Jahr zum 10-jährigen Jubiläum direkt vorgestellt und eingeweiht werden und so als zusätzliches Highlight mehr Gäste ins Panoramabad ziehen. Die Christdemokraten erwarten eine breite Zustimmung für ihren Antrag im zuständigen Ausschuss.

