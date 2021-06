Kamp-Lintfort: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A57

Kamp-Lintfort. Ein 19-Jähriger verlor Donnerstagabend die Kontrolle über seinen Wagen. Fahrer und Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der A 57 bei Kamp-Lintfort wurden zwei Menschen schwer verletzt. Sie kamen mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlugen sich.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Mann aus Kleve am Donnerstag gegen 19.30 mit seinem BMW auf der A 57 Richtung Nimwegen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Kamp-Lintfort und der Anschlussstelle Asdonkshof verlor der 19-Jährige bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin geriet er auf einen Erdwall, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der BMW-Fahrer sowie seine 18-jährige Beifahrerin verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser brachten. Lebensgefahr bestand nach Aussage der Polizei zu dem Zeitpunkt nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Pkw blieb die Ausfahrt der Anschlussstelle Asdonkshof gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland